昔女團偶像「兼3份工月薪2萬」養3女　高瑞屏：沒有過不去的關

▲高瑞屏離開歌壇，經歷了2段失敗婚姻，變成單親媽媽的角色，靠著兼3份差得來的微薄薪水養育3個孩子。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

曾是女子團體《南台灣小姑娘》的成員之一的高瑞屏，離開演藝圈後經歷2段婚姻的破碎、戀愛的失敗，她成為清潔工掃廁所、扛水，身兼多份工作，靠著2萬多的薪水養3個孩子，重拾麥克風又遇到許多批評、嘲諷的聲浪，她擔任駐唱歌手撐到現在，又遇到了新冠肺炎疫情，讓她收入與生活再次遇到大挑戰。

高瑞屏（高邑庭）現年40歲，2001年團體解散後，褪去明星光環並經歷了2段婚姻，是3個孩子的媽。高瑞屏表示，結婚後便退出演藝圈，當了近20年的家庭主婦，恢復單身後要回到社會，可說是困難重重，她身兼三份工（在釣蝦場、餐廳、工廠等處擔任清潔工、搬運工）月收入約2萬，扣掉6千塊房租，剩下的才是母女3人開銷…

▲高瑞屏曾是《南臺灣小姑娘》的一員，當年紅透半邊天。（圖／翻攝自網路）

為了不讓孩子們餓肚子，高瑞屏什麼苦都願意吃，生病發燒時不看醫生，拼命喝水等退燒，寧願把錢都留給孩子吃飯，曾強忍身體不適，硬撐到無法工作才去醫院就診，結果得知自己有卵巢瘤，所幸最後檢查出是良性…清苦的日子直到某天，經過朋友引薦，她才又重拾麥克風。

高瑞屏說，幸好過程中遇到很多朋友，讓我再次得到機會成為歌手，一開始面對很多質疑，說我過氣、已經沒有人知道我是誰等等輕視的言語沒有斷過，讓人感嘆，當年真的很風光…但我沒有放棄，從舞廳的駐唱開始新人生，現在已經唱第5年，儘管每場駐唱酬勞僅600元，但已稍稍改善母女的生活品質。高瑞屏說，由衷感激曾經幫過我的每一個人。

▲▼高瑞屏保養得宜，並重拾麥克風。（圖／翻攝自高瑞屏臉書）

然而生命的挑戰何止於此，新冠肺炎肆虐全球，也讓高瑞屏的演出機會大減，高瑞屏無奈表示，收入剩不到過去的一半，目前只能繼續想辦法撐著，她說，「相信生命能找到出路，沒有過不去的關」。

儘管收入大減，但看到許多街友、單親地瓜媽媽的清寒生活，高瑞屏仍希望盡一己之力幫助人，從高雄北上到新北市三重的平安站，為寒士及單親媽們發聲，並贈送他們手錶，象徵「時來運轉」，也希望社會大眾可以伸出援手，幫助社會的窮苦族群。

▲高瑞屏從高雄北上到新北市三重的平安站，為寒士及單親媽們發聲，並贈送他們手錶，象徵「時來運轉」，也希望社會大眾可以伸出援手，幫助社會的窮苦族群。（圖／記者陳雕文攝）

對於收入、生活，高瑞屏審慎樂觀，但對於愛情，她則不想再碰，「離婚後曾交過幾任男朋友，但都非常不順，一任大她很多歲，交往過程中有許多誤會還沒解開，一陣子沒見面，最後得知對方突然就病逝了！另一任則是酗酒，酒醉又容易情緒失控…這2任感情對我的影響很大，也讓我看開了愛情，不再期盼個人的愛，而是把自身的小愛，變成幫助世人的愛。」

▼無家可歸的地瓜阿嬤（圖右）表示，不論是購買現烤的或是訂購冰地瓜，都希望大家多捧場，讓像我們這樣的媽媽或阿嬤能繼續度過每一天。（圖／記者陳雕文攝）