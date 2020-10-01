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撞傷鬼切女三寶！駕駛2原因獲無罪　法官：否則交通法規就是虛設

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▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲汽車撞傷違規女騎士，駕駛完全無過失無罪，法官強調：「否則交通規則就是虛設。」（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名邵姓計程車司機2018年6月出門工作，行經中正區汀州路3段綠燈準備通過路口時，碰上一輛林姓女騎士從車縫鑽出右切，儘管他緊急煞車仍當場撞上，造成對方摔車受傷送醫。林女事後提告，台北地院法官審理認為，事件起因於林女違規右轉，邵男無過失不必負刑責，判處邵男無罪、全案可上訴。

根據判決書，邵男2018年6月19日駕駛計程車，行經台北汀州路3段等紅燈，號誌轉成綠燈後隨即加速要通過路口，不料下一秒林女騎機車突然從左方竄出要右轉，儘管他緊急煞車仍反應不及發生擦撞，導致對方摔車並有左手肘、左膝挫傷等傷勢，林女事後向他提告業務過失傷害。

邵男出庭時表示自己毫無過失，當時他在路口等紅燈，林女停在他車子的左後方，靠近保險桿的位置，後來綠燈他加速要直行，林女突然從車縫鑽出，沒有打方向燈就右切，他立刻急煞仍發生擦撞。林女則供稱，她有打方向燈顯示要右轉，綠燈就起步要右轉進巷子，不過就遭邵男開車碰撞到右後方的排氣管。

台北地院法官審理案情，根據道路交通安全規則，林女在轉彎前應提早打方向燈或手勢，再換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉，同時轉彎車應讓直行車先行，林女應先騎到外側，騎到路口在右轉，而不是停在邵男左方，綠燈後才突然右轉，對於發生車禍，林女顯然有過失責任

法官表示，林女提供驗傷單，只能證明有受傷情況、檢警方提供的車禍照片，僅能證明現場的相關位置，均不能認定邵男就有肇事責任，邵男所面臨的「林女在左前方驟然右轉」情況，屬猝不及防之反常情事，顯然為無法預見之意外，邵男車輛既行駛在原車道直行，自信賴其他人亦遵守交通規則。

法官強調，如果因為林女貿然違規右轉，導致邵男車輛不及閃避碰撞，就謂邵男未注意車前狀況，無非強令駕駛人須隨時高度警戒車道可能遭人侵入，致難保持合理之車速安心行駛則交通規則形同虛設，審酌後以邵男無過失判其無罪，全案可上訴。

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