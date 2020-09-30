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美國出兵救台灣？連勝文看完川普這句　批蔡英文賭上國家安危

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▲▼美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲川普、拜登。（組圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統大選首場辯論會30日落幕，美媒普遍以混亂形容美國總統川普與民主黨候選人拜登的辯論。國民黨智庫副董事長連勝文認為，辯論中沒提到美中台關係，但川普拒絕承諾和平轉移政權，恐成為台灣安危最重要的關鍵。

連勝文30日在臉書表示，觀看了美國總統大選辯論，及之後CNN相關的評論，大概美國各家媒體都認為這是一個充滿謾罵、污辱、脫軌的總統辯論，而與川普向來不對盤的CNN甚至直接在其後的電視評論中，批評川普混淆視聽、不停地說謊、侮辱對手，並拒絕譴責美國的白人至上主義及種族歧視者。

連勝文指出，雖然沒討論到中美台的關係，「但我個人認為影響台灣安危最重要的一點，就是川普明確的表示，若自己選輸，他拒絕承諾和平移轉政權！同時他也拒絕敦促他的支持者，大多數都是美國右翼白人及白人至上主義者，在選舉結果發生爭議時，保持冷靜並透過美國憲法制度來處理選舉爭議！川普甚至不停地質疑美國行之有年的通訊投票制度，有大量的弊端（Rigged and Fraud），似乎是為了敗選後製造衝突，預先找理由！」

連勝文認為，除非川普選贏，如果以極小的差距輸給拜登，可以想像在拒絕和平移轉政權的情況下，美國將陷入多大的混亂，甚至有可能瀕臨內戰邊緣，這也是三度獲得普立茲獎的知名記者蓋爾曼報導中所說的，這場大選有可能讓美國崩潰，請問，當美國陷入混亂時，若中共決定利用此機會攻打台灣，那自顧不暇且衝突遍地，甚至需要動用軍隊來平亂的美國，如何如許多台灣民眾所期待的，出兵拯救台灣？

連勝文提到，若到時候有兩個美國總統，一個選上但無法就任，一個選輸但不願意下台，一個要打，一個不要打，那美軍到底要聽誰的？美軍光內部爭論可能就拖好久，豈不是錯失先機？又或者現任失敗者，有沒有可能為了要找到理由，宣布全國進入緊急狀態而在台海或南海上空與中共發生武力衝突？

連勝文提及，畢竟美國隊長只存在於漫威的卡通、電影及遊戲中，然台灣過去花數百億美金所購買的各種高新武器，錢雖然進了美國軍火商的口袋，但交貨卻要好幾年以後，若美國在選後真的出現大混亂，而台灣在短期內卻有可能面對「清楚且立即的危險」時，難道真的只靠一張嘴、揹個鍵盤，再加個掃把來保衛台灣？

連勝文還說，與川普緊密結合的蔡英文及民進黨政府，不僅把台灣未來的安危全賭在川普身上，甚至透過側翼組織鼓吹台裔美國人全力支持川普，先不要說這會不會押錯寶，當川普在辯論中，面對種族歧視議題時，拒絕譴責美國的「白人至上主義者」及新納粹主義團體時，不知道蔡英文及民進黨會不會害怕自己不夠白？若川普順利當選，會不會為了討好，規定台灣以後只准美國白人入境？大家可以拭目以待。

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