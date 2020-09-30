怒嗆陳玉珍「妳閉嘴」　黃光芹揭3原因：難忍她親共立場

▲黃光芹、陳玉珍。（合成圖／翻攝《POP搶先爆》臉書、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

歐陽娜娜將登中國央視國慶晚會節目，引發外界抨擊。國民黨立委陳玉珍29日上政論節目聲援歐陽娜娜，對於現場來賓提問頻頻跳針，更和媒體人黃光芹唇槍舌戰，黃光槍更動怒回嗆「妳閉嘴」。對此，黃光芹30日在臉書提出3個原因說明。

黃光芹表示，昨晚與陳玉珍激烈對峙，說著說著就上火了，有3點原因，一、陳玉珍習慣性、相當不尊重人的無止境插話法；二、「實在是難忍她的親共立場」；三、因為陳玉珍侮辱所謂名嘴抒發立場是為表現英勇，好賺取更多的的利益。

黃光芹指出，陳玉珍不知道的是，與幾多位現今同台名嘴，是一起跑新聞、可說一塊兒長大的老朋友，她較早進這個圈子，有些人還是她拉進來的，他們經常閒聊，對已經中年、還要上場廝殺，感到無力與無奈，談話間多次表達想退出這個圈子，是常有的事。

黃光芹提到，當昨天刀又出鞘，今天絕對會有通告上門，但她一口就回絕，3000元為什麼不賺？可以買一件衣服，或與家人吃一頓大餐，但她的生活已有既定的規律了，一周只有固定3次通告，要從林口開車到內湖，其他通告隨機，空出大把的時間，她都用來寫書、看書、追劇、看電影、打遊戲、接小孩、洗衣服和旅遊，今天中午在三重有採訪，傍晚又碰上中秋假期前的大塞車，所以選擇說不。

黃光芹強調，人生的價值，不是由人定義的，尤其是陳玉珍或到現在還在網路攻擊她的人，自然她也不會陶醉在那些經常給我鼓勵的朋友或臉友的掌聲裡，不知道比她長了好多歲的那些同業或長輩怎麼想、怎麼規劃後半生，「我自己是逐漸fade out」。

黃光芹還說，「我很感謝另一半，扛起家中的經濟重擔，讓我享受一半的自由。我現在只擔心我的兒子，他還小，我只為他展現英勇」、「能戰不怯戰不主動求戰」。