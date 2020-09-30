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川普「10月驚奇」美軍會開戰？軍系前國代：解放軍南海台海雙輸

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▲MQ-9死神(Reaper)無人機。（圖／U.S. Air Force）

▲黃澎孝預測，美軍將使用MQ-9死神(Reaper)無人機炸毀中國南海島礁的軍事設施。（圖／U.S. Air Force）

記者林彥臣／綜合報導

中國「十一國慶」即將到來，美國總統大選的「10月驚奇」也即將發生，各界也在猜測，川普會用何種形式來呈現「10月驚奇」。對此軍系前國代黃澎孝預測，美軍可能會以無人機轟炸中國在南海島礁非法設置的軍事設施，而且最終解放軍可能台海、南海雙輸。

黃澎孝臉書發文指出，稍有軍事常識的人都能看出，美軍這段時間以來，在南海將近三千架次的偵查，以及，一而再再而三的海空操演，都顯示出美軍的備戰是玩真的！一點都不像是所謂的「輕舉妄動」，事實上，美國已經在「法律戰」、「外交戰」、「輿論戰」、「情報戰」和「心理戰」等方方面面，做足了準備，下足了功夫，根本就是「謀定而動」。

黃澎孝分析，雖然中共在「大外宣」上，宣稱這些演習是要給「台獨勢力」施壓；但是，內行人一看，不免要問，給台獨施壓幹嘛要在西沙海域和黃海演習呢？顯然，中共還是不敢單挑美國，只好又拿台灣當出氣桶。

▲▼國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

▲黃澎孝認為，中國如果敢輕舉妄動，就會面臨台海、南海雙輸的苦果。國軍於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）

黃澎孝引述《環球時報》報導，美軍為期12天的「勇敢之盾」（Valiant Shield）大型軍事演習明， 出現了MQ-9「死神」無人機演練打擊海上目標，近日有消息說，美軍將派出MQ-9無人機對南沙的三個島礁發動「震撼式」、「流鼻血」襲擊，轟炸跑道、機庫。

黃澎孝總結，美國擺明了憑著美軍在西太平洋的海空軍實力，支援台海作戰綽綽有餘，中共如果膽敢「輕舉妄動」，極可能會同時在南海和台海吞下「雙輸」苦果！

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