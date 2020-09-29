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社會 社會焦點 保障人權

買毒卻來一包鹽…買方不給錢賣方扔鞭炮教訓　結果燒了議員服務處

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記者陳豐德、游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市蘆洲區一名男子買K他命，殊不知卻得到一包鹽，他火大不付錢，後來賣方來了4人持球棒痛毆男子還扔鞭炮示威，不慎點燃一間油漆店裡的油漆，現場傳出陣陣爆炸聲響，火勢竄燒至2樓的王威元議員服務處，所幸無人傷亡；新北地檢29日依放火燒燬現有人所在建物未遂罪起訴賣方主嫌。

▲▼火。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲油漆行被鞭炮引燃火勢後不斷傳出爆炸聲響。（圖／翻攝臉書爆料公社）

據了解，47歲柯姓男子曾向26歲花姓男子購買2公克的毒品K他命，柯男拿到貨後發現，裏頭摻有鹽巴，因此拒絕付款，拿不到錢的花男決定報復。今年6月18日晚間10點多，柯男在油漆行泡茶，花男掌握行蹤後找了3人持球棒到場教訓，並點燃鞭炮朝門口的油漆堆丟去，原本想嚇唬柯男卻引燃火勢，2樓的新北市議員王威元的服務處無辜遭波及。

▲▼為討4千元，惡煞點燃鞭炮丟進蘆洲油漆行卻引燃火勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為討4千元，惡煞點燃鞭炮丟進蘆洲油漆行卻引燃火勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼為討4千元，惡煞點燃鞭炮丟進蘆洲油漆行卻引燃火勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

監視器畫面中可看到，雙方在現場一言不合，在店門口爆發肢體衝突，柯男遭花男一方持棒球棍追打後，順手拿起店門口沒蓋的油漆潑灑防身，隨後躲進油漆行內，花男見狀拿出預藏的鞭炮點燃朝油漆行丟擲，卻不慎引燃門口堆放相當易燃的油漆，花男見狀隨即跑上賓士車逃逸。

▲▼議員王威元服務處樓下油漆行大火。（圖／記者游宗樺攝）

▲王威元議員蘆洲服務處遭受波及。（圖／記者游宗樺攝）

火舌瞬間暴漲，由於油漆行內還有噴漆罐，時不時傳出爆炸聲響，火勢往上竄燒，2樓的王威元蘆洲服務處慘遭波及，掛在牆外的服務處招牌被高溫燒融，一度有4人分別受困在3、4樓，警消不敢大意，升起雲梯車並拉水線入屋搶救，並疏散43名民眾，其中有一名女子手臂遭割傷，送醫治療暫無大礙，另外有2人嗆傷被預防性送往市立三重醫院觀察，3人均無生命危險。

▲▼議員王威元服務處樓下油漆行大火。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲油漆行整間遭燒毀。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於現場有民眾目擊，並在PTT爆掛油漆行是遭縱火，警方在現場將顏姓油漆行老闆（59歲）等5人帶回派出所，進行筆錄以釐清案發細節，同時成立專案小組，以車追人在隔日凌晨3時許追查花男等4人到案，他們對於案情坦承不諱，全案訊後依照公共危險罪與妨害秩序罪函請地檢署偵辦。

王威元表示，除對關心的民眾表示感謝外，也指出事發時服務處已過下班時間，因此辦公室沒有工作人員或陳情的民眾，感謝警方積極偵辦迅速查緝犯嫌到案；王威元辦公室執行長李建通指出，晚間有接獲鄰居的通報，聽到服務處樓下有火警立刻到場了解，所幸服務處只有外牆遭燒黑，無人受困、傷亡。新北地檢29日依放火燒燬現有人所在建物未遂罪起訴花男。

▼警方將花男（右）、吳男（左）帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警方將花男（右）、吳男（左）帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

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