屏東警夏天制服留「鹽漬」　變成「鹽巴人」…9月換制服

▲夏天高溫，屏東員警高溫下執勤，流汗風乾後所穿衣服上留下「鹽漬」，宛如「鹽巴人」 。（圖／民眾提供）



記者陳崑福／屏東報導

進入夏季旅遊高峰，屏東縣內墾丁、小琉球等地區湧入大批旅遊人潮，員警站在烈日下執勤，不到半小時就汗流浹背，風乾後留下片片白色「鹽漬」，因換洗不及，宛如「鹽巴人」，讓民眾感到不捨，有員警為此自掏腰包購買換穿。屏東縣政府警察局表示，預計9月換發透氣性更佳的材質制服，改善情況。

▲▼員警制服上留下明顯「鹽漬」。



警政署2019年換發使用30年的警察制服，顏色從淺藍變成深藍，為扭轉被批評制服宛如保全制服、維修人員的工作服，在發放到基層前後，還利用試穿等方式，展現新制服帥氣。

▲白色鹽漬。

不料這套制服，布料透氣效果不佳，尤其進入夏天，連日高溫，員警站在烈日下執勤，不到半小時就汗流浹背，內外濕透，身體黏膩，很不舒服，結束勤務，風乾後產生白色「鹽漬」結晶物留在深藍色的制服，特別顯眼，讓員宛如「鹽巴人」，讓民眾感到不捨，也影響執法形象。

有員警為此，只好自掏腰包多訂幾套制服備用，期盼換發制服時能夠調整顏色及布料，加強透氣度，讓員警執勤不但有朝氣，也改善穿著身體的不舒服感，專心為民服務。

縣警局表示，已針對新制服透氣度進行改善，目前制服的缺點，未來應該不會再出現。

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