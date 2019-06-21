世紀大佛洄瀾灣展開全畫　締造世界最大畫作金氏紀錄

▲禪畫藝術家洪啟嵩所創作的《世紀大佛》畫作，高168公尺，寬72.5公尺，面積超過12,000平方公尺。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際知名禪畫藝術家洪啟嵩所創作，高168公尺，寬72.5公尺，面積超過12,000平方公尺的《世紀大佛》畫作，21日於台灣花蓮洄瀾灣首次展開全畫，締造「世界上最大畫作」金氏世界紀錄。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在花蓮首次見證世界最大的大佛畫作，是台灣能夠和諧進步的象徵，佛法是安定人心的力量，讓人民心安與平安，以感恩的心過每一天，善的磁場會越來越大，生活就會充滿富足。

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▲徐榛蔚（左二）與禪畫藝術家洪啟嵩（中）及台開董事長邱復生（右二）合影。

台開集團董事長邱復生指出，0206花蓮強震傷亡慘重，台開集團於災後會同洪啟嵩禪師，舉辦「大佛賜福節」，祈願花蓮平安吉祥，希望藉由迎接大佛到洄瀾灣，為台灣和世界祈福。

▲與金氏世界紀錄認證團隊合影。

洪啟嵩老師造就《世紀大佛》之金氏世界紀錄，共歷時17年創作，一個人獨力完成「世紀大佛」巨畫，為了完成這個史無前例的浩大工程，他開始一步一步地進行大形的書法、畫作，嘗試不同的材質、顏料，實踐這個不可思議的心願，與台灣頂尖材料學者及紡織界專家通力合作，更有美國的力學專家加入此項工程，以特製的畫布彈性係數、密度、厚度等，進行力學計算、電腦模擬，模擬大佛完成後，懸掛時的呈現狀況。此畫無論是畫布、顏料，繪畫的空間，移動畫布的人力，乃至展開校正的空間與工程，都是超乎想像的巨大。