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全世界最大瓷磚壁畫在花蓮　新天堂樂園外牆壁畫獲金氏紀錄

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▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供，下同）

花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新天堂樂園之外牆馬塞克壁畫，17日獲金氏世界紀錄™ （Guinness World Records）認證之最大瓷磚壁畫（Largest ceramic tile mural），並邀請到金氏世界紀錄認證官侯穎親自授證，由台開總經理邱于芸代表接受證書，同時花蓮縣文化局長江曜辰、花蓮縣觀光處長唐玉書等貴賓也到現場觀禮，將再為花蓮添一處熱門打卡新亮點。

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供，下同）

金氏世界紀錄認證官侯穎（左）親自授證，由台開總經理邱于芸（右）代表接受證書。

台開總經理邱于芸表示，新天堂樂園以綠色有機體概念設計，外牆結合南島文化傳統建材馬賽克新創圖騰壁畫，面積達9009.25平方公尺，馬賽克總片數1,741,832片，面積約2.5個足球場大小，是金氏世界紀錄認證之最大瓷磚壁畫。未來外牆上將植栽18,000棵綠色植物，讓藤蔓在建築物上自然生長，降低室內溫度，減少冷氣用量，內部空間也隨不同活動需求隨時改變，成為真正綠色有機體建築。

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供，下同）

新天堂樂園外牆結合南島文化傳統建材馬賽克新創圖騰壁畫，面積約2.5個足球場大，是金氏世界紀錄認證之最大瓷磚壁畫。

花蓮是南島文化的起源，5000多年前就有花蓮部落，更是東方智慧藝術的地方。邱于芸表示，新天堂樂園之外牆馬賽克壁畫，主要圖案中之男女Sera和Nakaw，就是阿美族的祖先，在花蓮開天闢地，加以原住民16族圖騰圖像，以綠色、年輕為訴求，並以音樂與運動為主題，讓原創藝術文化在這裡發光，未來將引進更多原住民文化、藝術、表演，與世界同步分享。

新天堂樂園目前有多個熱門打卡亮點，除貨櫃星巴克外，美國藝術家米勒之「天使之翼」翅膀畫作，也是她自己全球的最大畫作，更在全球IG引發打卡熱潮；加上後流行美國藝術家Aaron Kai的全世界最長66米的海浪塗鴉藝術牆，都是直接邀請世界創作人到花蓮創作，新天堂樂園會以「快閃」方式，成為台灣與世界連結的起點！預計將可創造打卡熱潮，並吸引大批觀光人潮湧入花蓮，提升花蓮觀光動能。

ET快訊
嘉義8歲女童遭折疊桌夾胸身亡　母崩潰請醫救：她沒死

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