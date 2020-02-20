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警民合作急送暖　南警濟弱扶貧送愛心

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▲市警第二分局博愛派出所所長吳孟勳與永華里辦公處，感謝康黃金慈善愛心協會雪中送炭之即時援助。（圖／記者林悅翻攝）

▲市警第二分局博愛派出所所長吳孟勳與永華里辦公處，感謝康黃金慈善愛心協會雪中送炭之即時援助，頒贈感謝狀感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局博愛派出所，平時除了維護社會治安外，並與轄區內里長保持熱線聯繫，隨時深入民間了解民瘼，關心居民生活大小事，日前鄭里長發現有里民車禍無法工作，生活困頓積欠健保費無法就醫，警方獲悉立即起動急難救助機制，由愛心團體協助解決，幫忙讓生活恢復正軌。

永華里里長鄭雀燕為中西區銀同社區守望相助隊成員，鄭里長日前發現里內一陳姓男子因前年車禍腦部受傷影響手腳正常功能，平時須拄拐杖及騎電動代步車移動，行動不便亦無法工作，獨居又僅能靠補助金過活，惟因積欠數個月健保費用共1萬多元而無法正常就醫，急需外界伸出援手。

鄭里長於2020年1月下旬期間巡守隊巡邏勤務，至博愛派出所聯繫之際，亦向所長吳孟勳說出了不知如何幫忙陳民之煩惱，吳所長聽聞此狀況後便立即啟動急難救助關懷機制，接洽台南市康黃金慈善愛心協會來予以救助，該協會到場了解狀況後，立即答應全力協助陳民目前所積欠之健保費，讓陳民生活能順利恢復正軌。

市警第二分局博愛派出所所長吳孟勳與永華里辦公處為感謝康黃金慈善愛心協會雪中送炭之即時援助，19日除邀請愛心協會理事長康智勝，親自到博愛派出所將補助費用贈頒予受助之陳民，並特別製作感謝狀頒贈該愛心協會，以表達感謝之意。此次警民合作深入社區，並結合民間力量，讓警察角色除了打擊犯罪，亦能發揮愛心幫助弱勢，成功案例實為佳話。

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