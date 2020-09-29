AIT：台灣模式就是各種民主價值　與大陸專制壓迫形成對比

▲美國在台協會處長酈英傑出席世界台商聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑29日出席世界台商聯合總會年會時表示，台灣防疫的成功在於「台灣模式」，而台灣模式的核心，正是各種民主價值，與對岸專制模式壓迫手段，可以形成鮮明對比。

酈英傑表示，台灣商會每天在全世界的工作，和美國在台協會息息相關，也是美台關係的重要支柱，「說到美台共享價值，大家第一個想到的是共享的政治價值觀，堅持法律之前人人平等、尊重人權、民主透明的治理、新聞、言論、宗教自由與多元文化，都是我們堅持的重要價值」。

酈英傑表示，美國和台灣也共享國際價值，致力於國際援助與人道救援，努力成為世界一股良善力量，追求對外輸出解決方案，不是輸出各種問題，今年推動共享價值時，看到顯著的進展。

酈英傑說，台灣今年透過知名的「台灣模式」，在防疫方面取得無與倫比的成功，乍看之下這是科學和醫學的成就，但台灣模式的核心，正是各種民主價值，包括透明新聞和網路自由、法治，以及政府跟人民之間暢通的溝通，與對岸專制模式壓迫手段，可以說形成鮮明對比，非常榮幸可以跟台灣合作，可以把台灣模式分享到美國。

酈英傑指出，美國國務院次卿柯拉克最近訪台，奠定了美台經濟對話的基礎，為夥伴關係指引出未來方向；在美台在高科技業的合作上，半導體領域長期以來是全球經濟的主要驅動力，台積電最近宣布120億美元赴美設廠，美國認為要打造可信賴半導體、全球供應鏈，台灣就是關鍵合作夥伴。

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