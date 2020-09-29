牛郎店「寶蓮姐」黑歷史起底！入行要先被試車　台大鮮肉只能隱忍

圖、文／鏡週刊

消息傳開後，朱智德又從其他同事口中得知，原來這名店長是慣犯，經常對旗下的男公關下手，甚至連未成年男生也疑似慘遭蹂躪，但受害者因為覺得面子掛不住，所以一直沒人出面指控。

他說，後來有同事告訴他，店長就是趁應徵的時候，尋找下手目標，甚至每個人都想試試看！這才讓他聯想到，店內男公關流動率高，自己才剛去1個月，就已經是資深學長，原來是很多人不堪性騷、性侵選擇離開。

本刊調查，涉嫌性侵男公關的店長年約40歲，雖是男性，綽號卻是帶有女人味的「寶蓮姐」，16歲起就為了償還家中債務下海，靠著高明的社交手腕在業界打滾多年，旗下有不少名男公關，甚至還有台大學生及未成年男生，在業界小有名氣。

除了涉嫌性侵，店長還是個「慣老闆」。朱智德透露，當初應徵時，店長告訴他，工作沒底薪，全靠小費，如果業績不好，每次會給1,000元車馬費，但也要求週末上班。朱起初以為，每次上班都能領車馬費，後來才知道是每週發1,000元。

針對朱智德的指控，牛郎店店長回應表示，一切都是子虛烏有，他剛收到不起訴處分書，將反控朱誣告、妨害名譽，但拒絕提供不起訴處分書讓本刊查閱。

朱智德則表示，因為人不住在戶藉地，所以目前還不清楚是否已收到不起訴書，但若真的不起訴，他將聲請再議。

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