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瘋電影／怪物先生　能招喚怪物的美女怪物領導　

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文／賴賴

▲▼怪物先生。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劇情簡單，主要還是在電腦合成上有大突破，感覺像是要殺白雪公主的壞巫婆戲碼，加上鋼鐵人右手，以大陸電腦特效技術處理，娛樂片，適合兒童觀賞闔家觀賞的電影，而內涵也很簡單，淺顯易懂，不論你是多麼平凡和不出色，但是只要有人全心全意地相信你，並且以善心出發，必可有所大成就。

電影中的怪物確實很奇怪，而亞洲人和怪物的連結，不知道為什麼總有西洋片的殘影，在視覺操作上確實比較吃力，雖然有超大咖戲精惠英紅、涂們的加持，從塗們身上獲得啟示，不僅演技到位是娛樂片的基礎，還要形象外型都符合設計腳色，才能有力的傳遞出不出戲的怪物形象，很可惜，惠英紅沒有變成巫婆，但是她的眼神語調表情，完全已經是個超厲害巫婆的磁場，手指伸出應該有長長的指甲。

整體感還不錯看啦，給華人特效電影鼓勵一下。

片　　名：怪物先生
英文片名：Mr. Monster
類型：動作、奇幻
上映日期：2020-09-11
片　　長：98分鐘
發行公司：索尼影業
導　　演：黃智亨
演　　員：余文樂(Shawn Yue) 、 春夏 、 惠英紅(Kara Wai) 、 涂們
國　　家：中國
語　　言：國語

劇情大綱

季末（春夏 飾）從小就因為能看見「怪物」而被視作異類，直到有一天她在工作的超市再次看到了「怪物」並神奇的邂逅了「怪物先生」—猛哥（余文樂 飾），她才發現原來世界上真的有「怪物」存在。猛哥幸運地解決了在超市出現的怪物，但打怪的過程不幸被監控器拍下並流出，兩個年輕人因此捲入了一場新的風波。

▲▼怪物先生。（圖／yahoo）

▲怪物先生是來打怪的。

▲▼怪物先生。（圖／yahoo）

▲現任怪獸領導阿姨要消滅新首領。

▲▼怪物先生。（圖／yahoo）

▲被招喚來的大怪獸竟然聽指令。

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