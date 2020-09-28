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瘋電影／怪胎　一塵不染而相戀卻因一粒沙子分手

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文／賴賴

▲▼怪胎。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

很勇敢且有創意的一部文青作品，從手機攝影出發卻沒有感覺到貧脊不足，導演透過顏色和陳設製造OCD的環境狹隘感，而簡單的劇情卻也不沉悶，視覺鏡位可以做成教課書水準的IPHONE電影。

劇本言之有物，到了最後的反轉才讓人豁然開朗，愛情這東西真的很病態，所以病態的人反而正常了，賀爾蒙打敗了伴隨一生的大腦中複合胺性質神經遞質缺乏代謝紊亂的病症，不多的場景，可以說是很節儉的成本操作，因為缺陷相同相遇相戀，卻在一方生理改變狀態時，兩人開始分道揚鑣，感情也變了調，沒有婚約孩子綑綁的愛情，維持談何容易，很有意思的電影。


片　　名：怪胎
英文片名：i WEiR DO
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2020-08-07
片　　長：01時44分
導　　演：廖明毅
演　　員：林柏宏 、 謝欣穎
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：牽猴子整合行銷股份有限公司

劇情大綱

在愛情的世界裡，我們是彼此的怪胎。

陳柏青是一名嚴重神經性強迫症患者，有非常嚴重的潔癖，非不得已要出門時都是全副武裝；穿防塵衣、戴手套、戴口罩，還會不停的洗手，所以他幾乎沒辦法正常社交生活。在一般人眼中，柏青就是個異於常人的怪胎。每月的15號是柏青唯一一天出門採買的日子，就在某個命運的15號，他遇見了與他「同病相憐」的另一個怪胎—陳靜。

陳靜除了跟柏青一樣有嚴重的潔癖之外，她的皮膚只要在家以外的地方待上超過四小時就會嚴重過敏，全身長出紅斑。原本以為自己要永遠孤單活在這世界上的兩人，老天爺讓他們相遇，發展出一塵不染的愛情，彷彿擁有了彼此就不再害怕被世界遺棄。然而這段看似命中註定的關係，卻在柏青的強迫症突然消失後，漸漸的變了調…愛情的承諾，真的能永保新鮮嗎？

▲▼怪胎。（圖／yahoo）

▲以繪畫藝術人體模特兒維生的女主。

▲▼怪胎。（圖／yahoo）

▲對環境骯髒過敏的兩位強迫症患者。

▲▼怪胎。（圖／yahoo）

▲連接吻都感覺髒。

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