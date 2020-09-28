澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

▲男嬰遭母親大力搖晃，罹患嬰兒搖晃症候群，送醫搶救仍宣告不治。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者洪靖宜／高雄報導

一名在澎湖擔任軍職的陳姓女兵，2017年剩下一名男嬰並請育嬰假，期間竟跑到當地酒吧陪酒還債，甚至還曾於臉書抱怨「小孩很吵，像惡魔似的」，不料，有天再家中照顧出生僅1個多月的兒子時，卻大力搖晃男嬰，導致罹患嬰兒搖晃症候群，送醫搶救仍宣告不治，一審澎湖地院依過失致死罪嫌判陳女1年2月徒刑；二審高雄高分院認為陳女有悔意，宣告她緩刑4年，全案定讞。

判決書指出，陳姓女兵與同為軍人的丈夫結婚後，2017年11月間生下1子，並從2018年1月開始申請育嬰假，但陳女卻因積欠債務、急需用錢，趁著育嬰假期間，前往酒店陪酒還債，而剛滿月的小男嬰卻交給有育兒經驗但沒有保母證照的保母代為照顧。

而在2018年1月4日凌晨4時，陳女在家中照顧兒子時，卻因男嬰哭鬧而大力搖晃頭部，腦部血管撕裂，造成男嬰罹患嬰兒搖晃症候群，直到6日下午，丈夫替兒子拍隔時，發現兒子哭鬧不停、持續嘔吐，隨後更失去意識，送往衛福部澎湖醫院急救，並轉送高雄醫學大學附設中和紀念醫院救治後，仍於同年10月15日凌晨2時許宣告不治。

澎湖地院審理時，陳女否認有搖晃兒子，不過陳女提到她曾在臉書上抱怨「小孩很吵，像惡魔似的」、更查出她多次在臉書發文「一天到底要處理幾次吐奶？換幾次衣服？到底要忍受你崩潰的哭聲幾小時？到底要抱多久哄多久？聽你這樣崩潰大哭頭痛到不知道吞了多少止痛藥！」等語，認定她未盡照顧兒子的義務，因此一審依過失致死罪嫌判她1年2月徒刑。

陳女不服判決上訴並坦承犯行，高雄高分院法官認為，陳女的兒子在世僅11個月又1天，卻有將近9個月在加護病房度過，加上陳女起初又否認犯案，認為不應減刑，但考量她認罪有悔意，且在去年4月間與丈夫生下1名10個月大的女兒需要照顧，因此宣告緩刑4年另須參加法治教育8場，全案定讞。