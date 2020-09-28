　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲男嬰遭母親大力搖晃，罹患嬰兒搖晃症候群，送醫搶救仍宣告不治。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者洪靖宜／高雄報導

一名在澎湖擔任軍職的陳姓女兵，2017年剩下一名男嬰並請育嬰假，期間竟跑到當地酒吧陪酒還債，甚至還曾於臉書抱怨「小孩很吵，像惡魔似的」，不料，有天再家中照顧出生僅1個多月的兒子時，卻大力搖晃男嬰，導致罹患嬰兒搖晃症候群，送醫搶救仍宣告不治，一審澎湖地院依過失致死罪嫌判陳女1年2月徒刑；二審高雄高分院認為陳女有悔意，宣告她緩刑4年，全案定讞。

判決書指出，陳姓女兵與同為軍人的丈夫結婚後，2017年11月間生下1子，並從2018年1月開始申請育嬰假，但陳女卻因積欠債務、急需用錢，趁著育嬰假期間，前往酒店陪酒還債，而剛滿月的小男嬰卻交給有育兒經驗但沒有保母證照的保母代為照顧。

而在2018年1月4日凌晨4時，陳女在家中照顧兒子時，卻因男嬰哭鬧而大力搖晃頭部，腦部血管撕裂，造成男嬰罹患嬰兒搖晃症候群，直到6日下午，丈夫替兒子拍隔時，發現兒子哭鬧不停、持續嘔吐，隨後更失去意識，送往衛福部澎湖醫院急救，並轉送高雄醫學大學附設中和紀念醫院救治後，仍於同年10月15日凌晨2時許宣告不治。

澎湖地院審理時，陳女否認有搖晃兒子，不過陳女提到她曾在臉書上抱怨「小孩很吵，像惡魔似的」、更查出她多次在臉書發文「一天到底要處理幾次吐奶？換幾次衣服？到底要忍受你崩潰的哭聲幾小時？到底要抱多久哄多久？聽你這樣崩潰大哭頭痛到不知道吞了多少止痛藥！」等語，認定她未盡照顧兒子的義務，因此一審依過失致死罪嫌判她1年2月徒刑。

陳女不服判決上訴並坦承犯行，高雄高分院法官認為，陳女的兒子在世僅11個月又1天，卻有將近9個月在加護病房度過，加上陳女起初又否認犯案，認為不應減刑，但考量她認罪有悔意，且在去年4月間與丈夫生下1名10個月大的女兒需要照顧，因此宣告緩刑4年另須參加法治教育8場，全案定讞。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
被逼車撞倒…重機車友包圍水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈
吃到飽都適用！饗食天堂「全拿它」秒回本…內行：其他別夾
老公不在家！公公肖想媳婦…站門口「拔菇菇」　她帶女兒逃家痛哭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

遭惡意逼車撞上！重機車友出征水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈

越南新娘搞互助會被控捲千萬　會腳群起求警抓人

水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶

白人牙膏進口陸製品卻標示MIT　誆「工人裝錯」...總座鞠躬致歉

北市警掃黑5天逮400人抄171據點　秀數據「治安良好」

大腸包小腸買不夠遭友取笑！改請「慶記」...酒池肉林秒變臉

小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴

永靖鄉代會11席7人賄選判刑解職　只剩3人可遞補

十五分幫大哥運毒！6億K他命存航空公司倉儲　司機闖管制區搬貨

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

遭惡意逼車撞上！重機車友出征水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈

越南新娘搞互助會被控捲千萬　會腳群起求警抓人

水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶

白人牙膏進口陸製品卻標示MIT　誆「工人裝錯」...總座鞠躬致歉

北市警掃黑5天逮400人抄171據點　秀數據「治安良好」

大腸包小腸買不夠遭友取笑！改請「慶記」...酒池肉林秒變臉

小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴

永靖鄉代會11席7人賄選判刑解職　只剩3人可遞補

十五分幫大哥運毒！6億K他命存航空公司倉儲　司機闖管制區搬貨

前男友帶槍「混入婚禮」…抓狂掃射！　新人滿身彈孔慘死路邊

永大今年電梯接單全滿　明年兩岸迎接爆發期

減肥只給2顆飼料！　博美看碗愣3秒...「氣到暴走」瞬間網笑爛

Smart智富／顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

期待狗迎接！開門見「3條烤乳豬」睡翻　網見桌上那隻臉笑爛

DR股全面崩盤！　《股癌》：期待下一個沒那麼新鮮的新鮮事

美抨擊南海軍事化！　中國正告美國：不要輕舉妄動

為期121天！奧運聖火傳遞明年3/25開跑　將跑遍858鄉里

菱角鳥爸狂咬蛋　原來是「另類催生」：叩叩叩寶寶起床囉！

「請求大麻和裸女支援！」　英大學名校生隔離太無聊貼標語

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

社會熱門新聞

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

水產行再發道歉文！「整篇CTRL+V」惹網怒

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

路殺重機引眾怒！網號召出征...水產行嚇壞鐵門全關

水產行小貨車駕駛慘了！惡意逼重機最重判8年

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

即／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行

【醃屍咒怨】慘遭凌虐致死不甘心　他成怨靈討公道

74歲工人遭H鋼柱壓斷腿！網心酸：社會悲歌

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

更多熱門

相關新聞

資遣育嬰留職停薪員工　北市勞動局：最重可罰30萬元

資遣育嬰留職停薪員工　北市勞動局：最重可罰30萬元

近期有民眾向台北市勞動局陳情，請完育嬰假後要申請復職，但卻遭雇主資遣。對此，台北市勞動局局長陳信瑜提醒，如果雇主欲資遣育嬰留職停薪期間員工，必須符合性別工作平等法第17條法定事由，並經勞動局同意後，方可進行資遣，否則最重可處30萬元罰鍰。

無牙老鱷魚遭肢解！村民迷信：惡魔化身

無牙老鱷魚遭肢解！村民迷信：惡魔化身

台灣8成爸爸沒請育嬰假原因曝光

台灣8成爸爸沒請育嬰假原因曝光

20歲男殺死同居女友！法庭上狂失控大吼「我是兇手」　

20歲男殺死同居女友！法庭上狂失控大吼「我是兇手」　

「學鄭捷犯案」…他亮刀追砍獲緩刑

「學鄭捷犯案」…他亮刀追砍獲緩刑

關鍵字：

育嬰假惡魔嬰兒搖晃症候群

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面