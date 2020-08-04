　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男性催產素濃度可跟女性一樣高！台灣8成爸爸沒請過育嬰假原因曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼爸爸能否成為育兒神隊友？兒福聯盟公布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」並提出呼籲。（圖／兒福聯盟提供）

▲「爸爸」能否成為育兒神隊友？兒福聯盟公布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」並提出呼籲。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

爸爸能否成為育兒「神隊友」？過去觀念認為「男主外，女主內」，養育孩子的工作也多半落到媽媽身上，曾有研究指出生理女性天生有較為活躍的催產素，對於教養幼兒較有優勢；但實驗發現，男性經由長時間接觸寶寶、親自投入餵奶洗澡等父職角色，體內催產素濃度可跟母親一致。但調查也發現，台灣男性雖然越來越多人期待成為「暖爸」，實際請育嬰假不超過2成，還有很大進步空間，需整個社會、企業的支持。

▲▼兒福聯盟於今（4）日發布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」。（圖／翻攝自兒福聯盟調查報吿）

請繼續往下閱讀...

▲兒福聯盟於今（4）日發布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」。（圖／翻攝自兒福聯盟調查報吿）

兒福聯盟於今（4）日發布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」，發現台灣男性有3大暖爸特質，包括25至34歲的未生育男性中，超過6成「期待當爸爸」，比同齡未生育女性高出1成。此外9成男性認同「爸爸請育嬰假，有助於媽媽和孩子的心理健康及未來發展」。還有8成認同在照顧孩子上「兩性的能力都能一樣好」，但是比對實際的爸爸育兒情況，與調查期待有相當大的反差。

▲▼兒福聯盟於今（4）日發布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」。（圖／翻攝自兒福聯盟調查報吿）

▲調查結果顯示，超過8成的爸爸沒有申請過育嬰留職停薪。（圖／翻攝自兒福聯盟調查報吿）

調查結果顯示，超過8成的爸爸沒有申請過育嬰留職停薪（82.1%）、家庭照顧假（81.5%﹚，甚至連有薪的5天陪產假，都有3成的爸爸都沒有請。顯見台灣的育兒福利措施，對許多爸爸來說是「看得到，卻用不到」。

而沒有使用福利的原因，大都是因為實際的經濟壓力(37.3%)、擔心影響升遷（32.6%）、或是擔心留停後無法回復原職（18.8%）。值得關注的是，在有育兒需求的爸爸中，竟有逾2成（21.8%）表示是因為其公司未依法提供相關福利。因此職場友善程度、社會輿論壓力，似乎都是影響爸爸是否願意投入育兒的重要關鍵。

▲▼兒福聯盟於今（4）日發布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」。（圖／翻攝自兒福聯盟調查報吿）

▲爸爸沒有使用育嬰福利的原因。（圖／翻攝自兒福聯盟調查報吿）

根據經濟合作暨發展組織（OECD）2018年「家庭資料庫」瑞典及韓國的數據，與台灣本國資料比較後可見，跟育兒相關的男性有薪假週數部份，韓國男性有薪假長達52.6週，而台灣只有26.7週，瑞典於三個國家中週數最短只有14.3週。

在與育兒相關的有薪假部份，瑞典的有薪假給付率明顯較高，爸爸們可獲得75.7%，而台灣則為6成，韓國近年積極改革從3成增加到5成，前3個月甚至到8成。若爸爸是家庭中的經濟支柱，薪資給付率高低大大影響爸爸是否願意申請育兒假。

從三個國家的請領育兒假之性別比例資料顯示，瑞典請領育兒假的人口中，接近一半（46%）是爸爸；大幅超越韓國的21.2%和台灣的19%。在瑞典街頭，時常可以見到「拿鐵爸爸」（一邊喝咖啡一編帶小孩），這是瑞典46年來努力的成果。

反觀韓國，雖然2019年申請育兒假的爸爸佔21.2%，較台灣略高，但對照申請人數卻比台灣少，顯見韓國整體社會申請育兒假的風氣不盛，導致人數偏少，但是韓國政府為挽救少子化的問題，於2019年開始大刀闊斧進行改革，將育兒假所得給付率大幅提高，並搭配多項育兒措施，提高男性申請的意願，同樣值得台灣借鏡。

▲▼爸爸能否成為育兒神隊友？兒福聯盟公布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」並提出呼籲。（圖／兒福聯盟提供）

▲各國爸爸比一比。（圖／兒福聯盟提供）

回顧台灣從2002年開始，法律已明訂勞工可以申請育兒假，在政策的推動下，申請育兒假的爸爸確實有逐漸變多的趨勢，過去10年申請的爸爸人數增加了4.2倍，但在申請人口中爸爸的比例，仍無法突破2成。

從瑞典與韓國的經驗，如何提高台灣爸爸們申請意願，兒福聯盟認為必須有強而有力、持續穩定的政策，同時也須盡量減低爸爸們對家庭經濟的顧慮。兒福聯盟執行長白麗芳表示，讓爸媽都有機會選擇參與親職，需整個社會、企業的支持，以及爸爸自身的實踐才有可能實現。

▲▼爸爸能否成為育兒神隊友？兒福聯盟公布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」並提出呼籲。（圖／兒福聯盟提供）

▲爸爸能否成為育兒神隊友？兒福聯盟公布2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」並提出呼籲。（圖／兒福聯盟提供）

兒盟呼籲4點如下：

「爸爸要參與」：從調查結果可見台灣男性對參與育兒分工有越來越高的兩性平等意識，鼓勵爸爸們付諸行動。

「政府要監督」：仍有企業未貫徹育兒政策及相關法規，急須政府加強監督。另政府亦應提出鼓勵爸爸參與育兒的政策，比如有薪育兒假中父親須占一定的比例。

「企業要落實」：台灣友善育兒職場雖有進步但分數仍不及格，企業除應落實法規保障勞工的育兒政策外，鼓勵企業加碼提供如有薪照顧假、彈性工時等，打造友善職場文化。

「社會要友善」：不論是職場還是日常，需要你我共同支持，一起挺爸爸們成為育兒神隊友。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
羅霈穎25坪豪華套房「根本精品專櫃」！只買1房1廳原因曝
羅霈穎「出道嫩照」曝光！　周遊保存40年不捨丟
首公開千萬發票寶藏地圖　大安區這條路中獎次數最多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

「瓦斯防爆器」開價7990元！鄉親狂被洗腦...消防局急喊母湯

男性催產素濃度可跟女性一樣高！台灣8成爸爸沒請過育嬰假原因曝光

糊塗爸弄丟9000元墳墓尾款！房東「暖心1舉動」惹哭網：先處理孩子的事

父親節前天氣最穩定！下波「變天時刻」出爐　一張圖看一周雨區

禮服肩帶「只縫兩針」全脫落！親友左右黏緊...護尷尬新娘　伴娘服更悲劇

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

洗腎患者有福了！「含鉀量少一半」全台唯一低鉀番茄即將上市

不認識新郎新娘！包1800想「混進去」吃喜宴　網：女生都穿小禮服

比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

「瓦斯防爆器」開價7990元！鄉親狂被洗腦...消防局急喊母湯

男性催產素濃度可跟女性一樣高！台灣8成爸爸沒請過育嬰假原因曝光

糊塗爸弄丟9000元墳墓尾款！房東「暖心1舉動」惹哭網：先處理孩子的事

父親節前天氣最穩定！下波「變天時刻」出爐　一張圖看一周雨區

禮服肩帶「只縫兩針」全脫落！親友左右黏緊...護尷尬新娘　伴娘服更悲劇

被檢舉！同一張保單竟貸款11次　金管會開罰大誠保經120萬

「爸爸」黃少祺身材太猛　男星被親媽虧臉圓：你怎麼好意思？　

【黃寶慧】慧眼看天下／龐培歐演講火力全開 舉民主大旗力抗中國大陸 吳崇涵：川普若再當選 美中關係恐更差

中職／經好友瑞安認識台灣　猛威爾：打者強也有強投王建民

推「蘭姆酒產業」149秒影片挨批未上警語　李眉蓁陣營強硬回應了

涉貪立委遭羈押有好康！今晚終於可洗熱水澡　北所保留晚餐竹筍炒肉絲

羅霈穎重視養生卻有睡眠障礙！　單身獨居…醫師點破「致命關鍵」

一次可篩檢384人檢體！普生旗下ELISA新冠肺炎抗體試劑　獲歐盟CE認證

傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

錄節目曾遇到羅霈穎　蔡昌憲曝「對她唯一印象」：2020怎麼了

生活熱門新聞

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

快訊／再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

30元豆腐湯「只有一塊豆腐」　店家：日本進口成本較高

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

貪小便宜！迴轉壽司客人「奧步藏盤」躲帳

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

傳台新員工中頭獎！法金部主管提「9字擔憂」竟成真

比利時工程師「可能在台北時被感染」

「老闆割包皮」休8天！超狂真相曝

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

女同事3罪狀投訴！OL被約談完勝

她長「拳頭大腫瘤」！媽媽問醫生1句話…2.5萬人哭了

哈格比雨炸到明天！北部將短時豪雨

更多熱門

相關新聞

三倍券引糾紛！6成家長沒跟小孩討論用途

三倍券引糾紛！6成家長沒跟小孩討論用途

「你孩子的三倍券，不是你的三倍券！」一人一券的振興三倍券上路後，意外引發不少家庭戰爭，根據兒福聯盟針對全國的國高中生調查發現，超過6成家長沒有事先與孩子討論三倍券用途，近1成會全數拿走，13.3%只拿一部分，12.3%學生表示自己可以全拿。

拒台版N號房！9種騙裸照手法公開

拒台版N號房！9種騙裸照手法公開

倒數15分鐘終於抬頭！一句話讓他感觸

倒數15分鐘終於抬頭！一句話讓他感觸

青少年精神缺關注⋯11歲就可能出現人格障礙

青少年精神缺關注⋯11歲就可能出現人格障礙

親戚狂罵「壞媽媽」見面才知她在乎

親戚狂罵「壞媽媽」見面才知她在乎

關鍵字：

育嬰假兒福聯盟

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

羅霈穎「身體凹折」猝死工作室　警曝初步死因

快訊／羅霈穎70分鐘相驗結果出爐！

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴「找一堆裸女」嗨

小煜一身黑衣與新婚妻現身殯儀館：參加爺爺告別式

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面