「10個孩子，夠了」29歲男終於滿足！下秒吐驚人一句：讓老婆放節育環

▲韋國則龐大的一家。（圖／新浪綜合）

記者蔡儀潔／綜合報導

「10個孩子，夠了。」廣西29歲的韋國則與妻子蒙小妹在過去12年裡，一口氣生下9個孩子，一家人住在深山當中，隨著近期第10胎即將到來，他終於發出感慨「不生了」，然而「不生」的方法，卻是讓妻子去放節育環，「我身體不好，做（結紮手術）的話我身體要不行了，就沒有人養我的小孩了。」

▲韋國則 。（圖／新浪綜合）

綜合陸媒報導，韋國則一家住在廣西保安鄉上鎮村，這裡位於深山當中，開車去縣城需要2個多小時行程近百公里。他與妻子蒙小妹在打工途中認識，兩人都覺得對方很老實，一來二去便成為夫妻，婚後不久蒙小妹懷上他們第一個孩子，而這年韋國則才17歲，蒙小妹18歲。

婚後蒙小妹不再外出打工，與婆婆在家種田育兒，韋國則到廣東建築工地打工，每天有200元（人民幣，約新台幣860元）收入，其中一半都會寄回家裡。兩地分居時，不會用智慧型手機的韋國則和蒙小妹用電話保持聯繫，「問問健康沒，孩子好著沒。」

韋國則說，孩子雖然不經常生病，但一旦遇到「著急的病」，他都會坐大巴趕回去。深圳到都安開通有直達的大巴，這成為連接韋家與工地的主要通道。

日子一天天過去，在之後的幾年裡，韋國則的4個孩子相繼出生。懷孕期間，村醫有叫他們定期去做產檢，但韋國則夫婦並不重視，4個孩子都在家裡出生，生老大時因為家裡沒有剪刀，他們用鐮刀割斷孩子的臍帶；生老三時遇到難產，蒙小妹坐在椅子上，耗時一個多鐘頭才把孩子生下來。

自2008年這對「90後」夫婦生下第一個孩子起，過去12年裡他們共生下6男3女，就在這個月，他們第10個孩子也將出生。他們最大的孩子已經12 歲，在附近的小學讀四年級，最小的孩子1歲多，他們沒給孩子們買過奶粉，在1歲前都是蒙小妹用母乳和玉米糊餵養。

▲身懷六甲的蒙小妹背著「老九」 。（圖／新浪綜合）

韋國則和蒙小妹都是瑤族人，一天學也沒上過的蒙小妹不會說國語，矮小清瘦的她穿著格子上衣，挺著大肚子，背著「老九」。或許是因為常年在大山裡活動，再加上多年的生育，她看起來要比城市裡的同齡女性老很多，而且一做重活就覺得胸口和頸椎疼，「生完這個我們就不生了，夠了。」

▲ 韋國則認為自己如果做結紮手術，身體不行就無法打工賺錢養小孩了。（圖／新浪綜合）

被問到為什麼要生這麼多孩子，韋國則說，「我很小就被親生父母過繼給了養父養母，等我長大才知道這回事。以前我沒有兄弟姐妹，是家裡獨子。我經常是一個人，有什麼事的話，沒有誰幫助自己，所以我想多要幾個孩子。」

韋國則表示，要孩子是他和妻子共同的意願，因妻子生病故一直沒有做結紮，所以只要懷上了就會生下來，有人來村裡發放過避孕套，但他不太懂怎麼用。

「我身體不好，做（結紮手術）的話我身體要不行了，就沒有人養我的小孩了」，韋國則說，「我們村裡面有人做了（手術）之後，去打工沒有力氣，記性也不好，想打工打不了。我老婆說你去做的話，你如果做不了工了，誰養我們的孩子？等生完我老婆肚子裡的老十，就不生了，如果檢查她身體沒問題，就讓她去放節育環。10 個孩子，夠了。」

▲在政府和對口幫扶單位的出資援助下，韋國則等18貧困戶入住150 平方公尺的二層樓房。（圖／新浪綜合）

韋國則說，目前讀小學的幾個孩子在班裡的成績都不錯，「只要他們想讀、能讀到大學，打工會供他們。」據當地鄉政府工作人員介紹，目前對於韋國則這類特殊貧困家庭的孩子，縣裡政策是可以免費讀完高中；孩子穿的衣服、用的文具也經常會有愛心企業捐贈，上大學後也有免息貸款。