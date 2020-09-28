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載女友看貓空夜景撞3車害她骨折　少年恐賠百萬：第一次開不太熟

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▲▼北市木柵26日一名16歲少年無照搭載女友，竟失控撞上3台車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲少年無照駕駛失控撞上三輛車，現場一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名16歲張姓少年無照開車載女友要去貓空看夜景，行經台北市木柵一連衝撞三輛車，導致女友骨折和另一人受傷。他肇事後供稱，這輛車是和朋友借的，第一次開不太熟悉，油門踩太大力才會發生意外。而他無照駕駛挨罰6000元，4輛車維修費用恐破百萬元。

警方初步調查，26日晚間8時，張少沿興隆路四段北往東方向，左轉行駛木柵路二段時，因操作不當，造成整輛車失控撞上對向車道、正停等紅燈的兩輛小客車、一輛公車。目擊者說，聽到碰很大一聲，大家都跑出來看，「這邊老是會出事故啊。」

▲▼北市木柵26日一名16歲少年無照搭載女友，竟失控撞上3台車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼監視器拍下少年失控撞車過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼北市木柵26日一名16歲少年無照搭載女友，竟失控撞上3台車。（圖／記者張君豪翻攝）

經酒測後，4名駕駛酒測值均為0，駕駛均無受傷，僅張少女友骨折、其中一名小客車乘客受到輕傷。據了解，張少供稱，向朋友借了車，要載女友去貓空看夜景，第一次開不太熟悉，油門踩太大力才會發生意外。

目前張少無照駕駛部分，已被警方開罰6000元，而受害者是否要提告，雙方仍在協調當中。《TVBS新聞網》報導，車行估計，少年的轎車維修費約50萬元，加上其他3輛車，費用可能達百萬元。

▼少年恐賠償百萬元的維修費用。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼北市木柵26日一名16歲少年無照搭載女友，竟失控撞上3台車。（圖／記者張君豪翻攝）

載女友看貓空夜景撞3車害她骨折　少年恐賠百萬：第一次開不太熟。(圖／東森新聞）

▲▼少年撞爛朋友的車。（圖／東森新聞）

載女友看貓空夜景撞3車害她骨折　少年恐賠百萬：第一次開不太熟。(圖／東森新聞）

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