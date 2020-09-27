TikTok創作者申請「暫緩封殺」…美法官駁回！　字節跳動禁令明審

▲TikTok內容創作者向法院申請暫緩實施禁令。（圖／路透）



文／中央社

美國政府要求蘋果和Google的App商店明天起停止提供短影音平台TikTok下載與更新，TikTok3個內容創作者今天向法院申請暫緩實施禁令，但遭賓州法官駁回。

這些內容創作者主張，「每月會流失數以萬計潛在觀眾和創作者，而完全關閉TikTok的威脅迫近，會放大這個效應」。

美國地方法官碧托史東（Wendy Beetlestone）寫道，這項禁令「無疑會造成不便」，但「他們仍得以對數以百萬計現有的追隨者創作、出版和分享內容」。

TikTok及其中國母公司字節跳動對商務部這項禁令提出挑戰，目前尚未審理。美國華盛頓地方法官尼柯爾斯（Carl Nichols）明天上午9時30分將就此案展開審理。

字節跳動20日表示，已和甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Walmart）達成初步協議，將成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國與全球大部分業務。

美國商務部先前宣布將禁令生效時間推遲一週，讓字節跳動等3間公司可在禁令生效前完成交易。

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