百年車站助力嘉義小吃　歌舞劇結合流水席道出嘉義古今

▲桃城嘉宴以流水席文化推廣嘉義在地美食。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府、阿里山林業鐵路及文化資產管理處，為活絡北門車站周邊商圈夜間經濟，邀集嘉義市商圈文化促進協會及嘉義市地方特色產業協會26日晚間辦理「桃城嘉宴」。透過《阮劇團》精彩歌舞劇闡述嘉義地名由來，更將在地特色美食直接端上桌，未來旅客將可免去排隊時間，還能在日式木造車站前廣場用餐，感受百年林業文化。市長黃敏惠出席時表示，嘉義市飲食文化多元，又富有濃濃人情味，透過熱鬧的「辦桌」文化，展現嘉義人的熱情。

▲桃城嘉宴在百年北門車站前舉辦流水席。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，乾隆年間發生林爽文事件，是清代規模最大的民變，但嘉義城內人人忠義團結，堅持守城的精神藉由美食小吃、林業鐵路和戲劇表演等面向，訴說嘉義市的文化，看著舞台上的表演，吃著美味佳餚，由演員闡述背後故事，吃起來會特別有滋味。

▲嘉義在地小吃美食。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義在地藝文團體《阮劇團》，藉由輕鬆有趣的戲劇表演，首度呈現木都嘉義市、北門車站與地方美食等三方文化，帶領現場民眾了解當地特色。團長汪兆謙認為，自己家鄉的美食，要由自己來說。此次活動別具意義，不僅創造嘉義市行銷話題，更立下城市旅行結合美食小吃的重要里程碑。

▲桃城嘉宴以流水席文化推廣嘉義在地美食。（圖／記者翁伊森攝）

協會理事長劉慶宗提及，美食是旅行的記憶點，進而發想出「桃城嘉宴」，由餐飲店家推出「上菜秀」，菜色包括林聰明沙鍋魚頭、小原婚宴餐廳山葵燉雞、半畝田牛肉麵、噴水雞肉飯、北門肉圓、阿來碗粿、巧巧小肉粽等；伴手禮有新台灣餅舖、桃城太平餅、上紅丸古早味手工梅餅、渼橘客優格、阿信壽司等，未來將接受團體預訂，讓旅客一口氣嚐遍嘉義市美食。

▲噴水雞肉飯。（圖／記者翁伊森攝）

建設處表示，北門驛廣場日前曾舉辦兩場活動，分別為6月27日「好呷辦桌攏抵嘉」，及8月12日「螢光歲月點亮北門」，均大幅提升能見度，除了讓來自各地的好朋友，一睹百年驛站的夜間風華外，同時也帶動周邊店家的夜間經濟。

▲嘉義巧巧小肉粽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義文青伊米咖啡店 。（圖／記者翁伊森攝）