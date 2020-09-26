麵湯露出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼　溫暖結局2萬人讚爆

▲外送員緊張地道歉賠錢，讓原PO非常心疼。（圖／翻攝爆廢公社二館）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「如果是你們遇到此狀況，會怎麼做？」一名女網友表示，晚上叫外送時，發現麵的碗破了導致湯漏出，外送員比手畫腳、再用手機打字說「我賠你」，頓時才知道原來對方是聾啞人士，立刻坦承沒有很餓，並附了185元給外送員。該文PO出後吸引2萬人按讚留言，大讚「今天妳是全台灣最美的人，謝謝妳」。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，她晚上點了一碗麵及冰的外送，但外送員抵達時卻緩慢地舉起漏湯的麵，比著她手上的錢及不用的手勢。

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「怎麼了嗎？這個麵」原PO當下沒有明白，直到外送員指著自己的耳朵表示聽不到，再拿起手機努力打字2分多鐘，才打出「抱歉，我賠你」5個字，讓原PO非常感動，「只是紙碗破了、漏了湯，東西還是可以吃，也想給他鼓勵吧，也覺得聾啞人士找工作不易，何況他一開始就勇於認錯承擔。」

▲原PO認為聾啞人士找工作不容易，且食物還是可以吃，便堅決付錢。（示意圖／記者林敬旻攝）



原PO直接付了185元給外送員，對方也比出手語的謝謝，「我一直笑著用唇語說沒關係，希望她可以加油吧^^，況且我還有雪花冰可以吃。」

該文PO出短短4小時，便有2萬人按讚留言，「小舉動，大善心，好有愛」、「現在紙碗品質真的堪憂！有時真的不是外送員的錯」、「我姐姐也是聽障，替聽障朋友謝謝你」、「謝謝你，讓這世界溫暖了起來」、「版主人好讚，外送員勇於認錯也很棒」、「真的，我今天叫也是遇到聾啞人士。他一直微笑然後比大拇指謝謝，路過我老闆跟同事旁邊時，還彎腰謝謝...比太多身心正常的人都有禮貌也好太多了啊」。

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▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆廢公社二館）

