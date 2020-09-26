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蔡丁賢接任花蓮縣警察局長　資歷完整地緣深厚各方看好

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▲蔡丁賢（右）曾任新城分局、花蓮分局分局長及警察局督察長職務，也曾擔任花蓮港務警察總隊總隊長職務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

蔡丁賢（右）曾任新城分局、花蓮分局分局長及警察局督察長職務，也曾擔任花蓮港務警察總隊總隊長職務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局卸、新任局長交接布達典禮25日下午1時30分在該局親民堂舉行，典禮由縣長徐榛蔚主持交接、內政部警政署主任秘書方仰寧監交，地方民意代表、鄉鎮市長、民力、警友會貴賓及其他友軍單位等約200餘人參加。

卸任局長林樹徽，榮調台灣北市政府警察局主任秘書一職，徐榛蔚肯定林樹徽1年多來對於花蓮地區警政供獻，尤其蘇花改於今年1月通車，在觀光季、大型活動湧入大量車潮、人流，警察局在交通疏導方面盡心盡力，努力維持交通順暢；另外，在查緝毒品、防制毒品進入校園、尋獲中輟生與春暉專案等重要工作，也都繳出亮麗成績。

▲蔡丁賢（右）曾任新城分局、花蓮分局分局長及警察局督察長職務，也曾擔任花蓮港務警察總隊總隊長職務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

交接典禮有地方民意代表、警友會貴賓等約200餘人參加。

新任局長蔡丁賢係中央警察大學正科44期畢業，歷任台東縣警察局副局長、警政署科長、台南市政府警察局學甲分局、歸仁分局及第一分局分局長、花蓮港務警察總隊總隊長、台南市政府警察局主任秘書及警政署後勤組組長等重要職務，內、外勤經歷完整。

蔡丁賢与花蓮縣有相當大的緣分，曾任新城分局、花蓮分局分局長及警察局督察長職務，2026年至2018年間也曾擔任花蓮港務警察總隊總隊長職務，再次回到這塊熟悉的土地，必定更能夠瞭解花蓮縣居民對治安、交通等各項警政工作的期盼。蔡丁賢接任花蓮縣警察局長 經歷完整地緣深厚各方看好。

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