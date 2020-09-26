「膝蓋➝下體」被繼父摸遍！少女淚崩「我髒了」…媽竟嗆：你說謊

▲繼父以擦藥名義，藉機撫摸16歲繼女私密部位。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名莊姓男子2018年間以幫16歲繼女小君（化名）擦濕疹藥的名義，竟從小君膝蓋一路摸至鼠蹊部、外陰部。不過，小君事後向母親哭訴卻不被相信，只好向生父求助，報警提告。對此，刑事部分，莊男被依強制猥褻罪判刑10月；民事部分，士林地院日前判莊男分別賠償小君、小君生父15萬、6萬元為適當，可上訴。

判決指出，小君雙親離婚後，莊男2015年間與小君母親結婚，而小君原住在南部，2017年因北上求學住校，假日會與莊男、母親同住。孰料，2018年6月18日凌晨小君借住時，莊男卻突然稱，要幫忙塗抹藥膏，要求小君趴在沙發上，接著開始「往上摸」，從小君的大腿上緣、臀部撫摸，即便小君踢腳、夾緊屁股反抗，他仍無視，一路摸到鼠蹊部、大腿內側、陰部外緣等私密部位，藉此猥褻得逞。

▲小君向母親哭訴，卻被認為是說謊，只好轉向親生父親求救。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

事後，小君多次傳訊息向友人哭訴「我被摸陰道了」、「被我媽男友（莊男）」、「他（莊男）假藉要擦藥」、「然後直接摸」、「怎麼辦」、「我想去死」、「我髒了」、「我不敢去上廁所」、「我不敢睡覺」，友人則不斷安慰她「不要哭啦」、「瞪他或是他靠近妳就叫他走開」、「如果妳不敢睡我就也不睡」。另外，小君因向母親訴苦時，被認為是在說謊，決定向生父求助，報警提告。

刑事部分，經法院審理，莊男被依強制猥褻罪判刑10月，小君生父另向莊男提出民事賠償，以莊男危害小君身心發展、女兒遭猥褻他精神上有憂慮為由，要求莊男分別賠償50萬、10萬元。

民事庭審理期間，莊男辯稱，小君陰部並未驗得男性DNA，不能將刑事庭認定的小君與友人的對話紀錄、小君說詞證據用於民事庭，而他身為繼父，基於親情間的關心之情擦藥，也無侵害小君之故意或過失，至於小君生父長達12年未與小君同住，期間並未盡保護、教養義務，亦不曾聞問，身分關係極其淡薄，難認精神上有何損害，他主張小君生父賠償部分無理。

對此，法官根據小君濕疹就診紀錄，患病部位並無包含鼠蹊部，另勘驗相關證據，不採信莊男說詞，考量小君遭強制猥褻受害程度、小君生父事後得付出之照顧心力，判莊男分別賠兩人15萬、6萬元為適當，全案仍可上訴。

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