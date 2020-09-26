美容師「攝護腺保養」...他激喊：要全套！23號房剛亮燈　結局曝

▲阿義被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名有前科的男子「阿義」（化名），是某間美容會館的負責人，但他卻招募「美容師」幫不特定男客，從事全套、半套性交易，自己則從中收取傭金。不過，在某次「美容師」為男客進行性交易時，遭到警方當場查獲。對此，台中地院審理後，依法判阿義4月徒刑。

判決指出，阿義先前才因為妨害風化案件，被法院判處5月徒刑，易科罰金執行完畢之後，卻仍是不知悔改，基於意圖使女子與他人猥褻、性交之行為，而媒介、容留以營利之犯意，招募媒介「花花」（化名）作為「美容師」，在店內為不特定男客，分別以2700元、1700元的價格，進行全套、半套性交易，而阿義每次從中收取900元報酬。

直到某次，花花在與男客於23號房進行全套性交易時，遭到持搜索票的警方當場查獲。對此，法官認為，阿義不思循正途獲取生活所需，意圖營利從事容留、媒介女子與男客從事性交易，敗壞社會善良風氣，並將人之身體物化、扭曲社會價值觀，行為顯非可取，念及其坦承犯行，考量其家庭經濟狀況、智識程度、犯罪動機之後，依犯圖利容留性交罪，判他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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