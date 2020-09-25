新北查獲1環境擁擠凌亂無照安養機構　侯友宜震怒：一個月內清空！

記者羅婉庭／新北報導

新北市府24日接獲通報，發現中和一間無照安養機構收容7位失能住民，現場床位擁擠、物品堆放凌亂。對此，新北市長侯友宜25日神情嚴肅表示，昨天里長向市府反應民眾之檢舉，市府立即出動稽查小組，發現該機構有12個床位、7個長輩的安養機構，已針對未立案罰10萬，公安消防設備未通過罰6萬，並限期一個月內清空。





▲中和區查獲一處無照的長照住宿型機構收容7位失能住民，違法事實明確，立即由本局及社會局一同進行裁處及限期改善。（圖／消防局提供，下同）

侯友宜表示，新北市對未立案的安養機構絕對不手軟，除了透過民政體系、消防體系跟社會體系，全力的去清查以外，也接受民眾來檢舉，昨天在中和有一家，里長反應民眾檢舉，特別聯合稽查小組做出動，該違法機構裡面共有12個床位、7位長者，特別給予處罰，沒有立案罰10萬，以及公安消防設備沒有通過罰6萬，更重要的是，要求違法業者在一個月內清空，社會局會協助這些長輩安置到有立案的機構。

侯友宜說，新北市以後面對這些未立案的，除了不斷的透過通報情資立即反映以外，更重要的一定結合各單位強力取締，如果有躲避稽查一定配合警方強力破門而入，把這些未立案的機構把它好好的釐清楚，也安置一些長輩到有立案的機構來得到充分的照顧。

對於新北市未立案安養機構黑數待查清，侯友宜說，新北市現在的社福機構有213間，還有很多的床位，市府現在在清查當中，這次查獲的違法業者絕對不是一個個案，市府會逐揪出來，同時會做轉介的安置，一定會在這段時間，全面發動、清查，讓未立案的都能夠浮現出來。

針對台北市安養院才發生大火，侯友宜表示，長期以來對這些老人長照機構，我們都特別針對他們的公安，不斷的加強稽查，尤其在編組訓練裡面，我們都要針對每一種狀況，安養機構都要長期的編組訓練、演練，讓安全能夠得到確保，是每一個市政首長的責任，沒有誰比誰的問題，只有自己要負起責任，同時不斷的提醒這些安養機構。

由於台北市長照機構大火造成3名長者不幸身亡，而爆出台北市社福機構並無定期訪視低收入戶跟長者，侯友宜回應，新北市對這些社福機構的所有長輩，不管是私立的或是公立的，市府都有定期的輔導，尤其對有低收入戶、有困難的長輩都會給予協助，對這些長輩的關懷，新北市絕對一定勇於承擔跟負責，負起照顧的責任，希望長輩在新北市有60萬人，每一個人都能夠得到關心以外，更要讓他們健康平安，在新北市快樂的生活。

至於是否會以台北市作為警惕，侯友宜說，每一個地方都要以別人的事情來作為警惕，要不斷自我檢討，別人發生的事，新北市也會發生，所以每一個事件都要記取教訓，所以新北市雖然沒有發生，但是並不代表新北市沒有，新北市還是要全力以赴，做好檢查才是應盡的本分。