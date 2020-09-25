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食材裝熟、煙味纏身有夠煩⋯中秋必備4款家電讓你烤肉一把罩

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烤肉,露營,中秋烤肉,戶外烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲中秋烤肉季又來了！必備4款家電讓烤肉趴更加開心。（資料照／記者廖明慧攝）

消費中心／綜合報導

中秋烤肉季又來臨啦！除了吃月餅、剝柚子，或是跟家人、朋友聚在一起賞月談心外，每年絕對要「開一爐」的烤肉趴也不能忘記。再加上這次可是有4天連假，要如何在每一場烤肉趴都玩得盡興、吃得健康呢？就來看在現代科技的加持下，有哪4款必備家電，讓它們幫你輕鬆解決所有烤肉煩惱。

食材健康才吃得開心！儲藏肉片、海鮮就靠冷凍櫃

肉片、海鮮！中秋烤肉不能少的就是各式食材，每年在IG上更是比拚誰家烤肉食材豐富。為了輸人不輸陣，通常都會在前幾天就把食材採買好。但一次大量食材會讓冰箱塞爆，就算能夠塞進去，也會因為過多物品讓冰箱冷氣流通不順暢、新鮮度大幅下降。

這時「冷凍櫃」就派上用場，主打「無霜凍凝」的富及第FRIFIDAIRE　260L 低溫無霜冷凍櫃，獨創Super FRZ.急速冷凍模式，讓食材一進到櫃體中就能夠快速冷凍保鮮，讓肉片甜美、海鮮鮮甜都緊緊留住。搭配20道出風口能急速均勻降溫，不怕食材買回來不夠冷就壞掉。加上多元系統收納，能夠滿足各種擺放需求，能一口氣塞下所有中秋烤肉派對的食材，還能分門別類輕鬆擺放，最後立式窄版美學擺在家中也成為一種時尚，更克服傳統冷凍櫃佔地寬、食物堆疊難找等不便，成為中秋烤肉最值得入手家電之一。

▼立式窄身設計能夠依照家庭需求擺放。（圖／史努比遊樂園授權提供）

▲▼ 富及第_史努比遊樂園

夯肉前先微波一下　別讓「不熟」破壞氣氛

烤肉還要用微波爐？如果你有這種想法那就大錯特錯啦，大家最常在中秋節烤肉時說的一句話就，「沒差啦！頂多明天去拉肚子就好了」就是因為傳統烤肉都是用木炭直火加熱，控制火候不易，再加上趕著享用美食，沒有全熟食物一下肚，就會落得跑廁所的下場。

這時候建議在烤肉前先將食材微波，讓它們有基本熟度後再放上烤網「夯」一下，沾上炭火香氣就可以下肚。富及第新推出的25L 微波燒烤 微電腦微波爐 FKM-2562GSG，就是一台以「微波燒烤」利用微電腦控制、定時及6段火力控制，以內部微波、上方燒烤的特色，搭載360度旋轉加熱，讓食材溫度更加均勻。而有些人會介意炭烤產生的致癌物質，只要使用微波爐就通通免擔心。此外，剛從冰箱拿出來沒解凍的食材，放進微波爐就能快速解凍，享受美食不用等。

▼FKM-2562GSG簡約外型放在家中也是一種居家時尚。（圖／依諜的秘密基地授權提供）

▲▼ 富及第_依諜的秘密基地

▼放上烤網前先簡單微波，讓食材「不裝熟」。（圖／哪裡好吃哪裡去:美食避雷箴授權提供）

▲▼ 富及第_哪裡好吃哪裡去:美食避雷箴

渾身煙味Out！　免耗材清淨機過濾異味好簡單

要烤肉當然要用木炭烤，才能讓肉片沾上炭香，吃起來才別有風味。但只要使用木炭，就會有許多煙飄出，輕則沾在衣服上「臭咪謀」，重則吸進身體裡面讓人渾身不舒服，這時不妨考慮放置一台專門過濾異味、煙霧的清淨機。

富及第智慧型清淨機 CADR200 美型鏡面黑 FAP-4205R採用五層過濾，從初效濾網、靜電集塵、甲醛濾網、VOC濾網到臭氧濾網，最低可以過濾至PM2.5微粒，讓烤肉時的濃煙瞬間被消除，還你清新空氣及健康。一般清淨機通常都採用HEPA不織布，在第一層過濾時就會先將食物異味吸附在上面，但由於無法清洗，只能重新購買濾網，久了也會是一筆花費。但FAP-4205R最大亮點就是前兩層濾網（初效濾網、靜電集塵）「可水洗」，免耗材的特性能在飄散臭味時直接沖洗，就跟新的一樣。而且清潔過程十分容易，簡單幾步驟就完成，對於討厭異味、濃煙，卻又喜歡烤肉的人來說，無疑是照顧健康的好選擇。

▼免耗材特性在無形之中能省下很多錢。（圖／兩隻大熊的旅行記事授權提供）

▲▼ 富及第_兩隻大熊的旅行記事

▼經過品牌實測，靜電集塵可以快速消除濃煙。（圖／假鼻子姐姐の鼻腔發言授權）

▲▼ 富及第_假鼻子姐姐の鼻腔發言

▼靜電集塵實測影片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

洗碗的事交給洗碗機　留下更多時間陪家人！

每次烤完肉，留下來的鍋碗瓢盆總是讓人頭痛，這時候都會有個「地獄倒楣鬼」猜拳猜輸，要苦命看著大家在客廳有說有笑，自己卻要辛勞洗碗。為了讓大家能夠有更多相聚時間，也省下麻煩，洗碗機就是聰明選擇。

富及第FDW-8002TF 桌上型智慧洗碗機（8人份）就是讓你延續聚餐後歡樂時光的神器，雙層22道高溫噴射洗滌口能夠以高溫快洗、洗滌無死角，只要30分鐘就能將8人份餐盤一次清潔。從開機到啟動只要3秒鐘，上下分層擺放能夠容納超過55件餐具；超省電設計每次僅需耗費0.26度，相當於洗一次碗盤只要花一元。此外，高度不到60公分的設計，能夠獨立擺放，不需要為了安裝洗碗機又額外花大錢。入手一台在烤完肉就可以跟朋友炫耀，「洗碗就交給它，一起去客廳聊天吧！」。

▼小體積能夠擺放在廚房任何位置，不需要額外花錢大改造。（圖／兩隻大熊的旅行記事授權提供）

▲▼ 富及第_兩隻大熊的旅行記事

▼上下層共可以容納55件餐具，對於小家庭、朋友聚餐的份量剛剛好。（圖／親親三寶與曼蒂媽咪授權提供）

▲▼ 富及第_親親三寶與曼蒂媽咪

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