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苗栗音樂佳餚節　中秋連假歌手輪番嗨翻天

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▲由苗栗縣政府文觀局所舉辦的「2020苗栗音樂佳餚節」，將於中秋連假在竹南運動公園盛大登場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲由苗栗縣政府文觀局所舉辦的「2020苗栗音樂佳餚節」，將於中秋連假在竹南運動公園盛大登場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府結合苗栗縣觀光協會及相關旅遊、美食、特色產業，共同打造苗栗音樂佳餚節活動，已邁入第4屆，定於2020年10月1日至3日中秋連假期間在竹南運動公園舉辦，更邀請眾多歌手陪你嗨翻天，歡迎民眾闔家大小一起來歡度秋節。

苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗擁有宜人的觀光資源、多元族群文化及豐碩的特色物產，像是浪漫台三線、全台唯一雙慢城，還有木雕、陶藝、編織等工藝品牌；自2017年起舉辦苗栗音樂佳餚節，結合觀光協會及各業者的鼎力相助，成功打造賞音樂、逛市集、品美食的亮點活動。

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▲▼苗栗音樂佳餚節，不但有上百攤的美食、農特產品區，更有許莉潔、張語噥等眾多知名歌手，一起陪你共度中秋佳節。 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼苗栗音樂佳餚節，不但有上百攤的美食、農特產品區，更有許莉潔、張語噥等眾多知名歌手，一起陪你共度中秋佳節。 （圖／記者黃孟珍攝）

▲▼苗栗音樂佳餚節，不但有上百攤的美食、農特產品區，更有許莉潔、張語噥等眾多知名歌手，一起陪你共度中秋佳節。 。（圖／記者黃孟珍攝）

文化觀光局長林彥甫表示，今年音樂佳餚節逢中秋節連假，為讓各地旅客在中秋假期，與家人、朋友出遊共創美好回憶，能於白天欣賞在地社區、學校、街頭藝人的特色表演，夜晚享受知名歌手的勁歌熱舞，此次邀請眾多新生代實力派歌手及團體有包括許莉潔、婁峻碩、李友廷、草屯囝仔、邱振哲、張語噥等等，陪你一起嗨翻天。

林彥甫強調，3天活動除了精彩節目外，現場更搭配上百攤的美食饗宴、農特產品、親子遊戲區及廉政專區透過廉政闖關遊戲與民眾互動宣導，加深反貪觀念等內容，絕對不能錯過，邀請全國的好朋友一起到苗栗來參加這場嘉年盛會。相關活動資訊，可至Facebook「苗栗音樂佳餚節」粉絲專頁或上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。

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