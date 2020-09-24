糊塗運將車斗高舉趴趴走　扯斷2號誌桿...慘賠10萬起跳+萬元罰單

▲陳男所駕駛的大貨車，清晨行駛在卓蘭街頭時，竟忘了後斗沒收，硬生生將2跟號誌桿扯斷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓大貨車駕駛，23日清晨5時許，開車行駛在卓蘭鎮市區時，竟忘記後斗沒收勾到電線，活生生的將路邊2根號誌桿扯斷，陳男嚇得趕緊下車查看，所幸沒有造成人員傷亡；經初估，2根號誌桿維修費用超過10萬元，還有近萬元的罰單；也讓陳男記取這昂貴的教訓。

路口監視器清楚顯示，陳男在23日清晨5時許，開車行經卓蘭鎮三和路與中山路口時，後斗直挺挺的矗立車後，就在準備經過十字路口時，導致車後斗勾到上方電纜線，陳男並沒發覺，還繼續往前開，就這樣硬生生將號誌桿扯斷2根，這時陳男才發現「代誌大條了」，立刻下車查看，但路上都已經亂成一片了。

▲▼工程單位人員隨即派員處理，所幸沒有造成路人受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方獲報後趕至現場，先拉起封鎖線以防意外發生，同時也通知公所派員搶修。警方也對陳男施以酒測，也無酒精反應，所幸整起意外沒有釀成更大傷害，至於詳細賠償金額，還需相關單位清點中。

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