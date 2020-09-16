瘋電影／魔鬼對決　殺手復仇要來殺殺手全家

文／賴賴

瘋言瘋語：

果然電影節奏明快流暢，故事也很簡單，就是一個殺手準備金盆洗手，卻接到前女友被殺，自己竟然有一個從未謀面的女兒，而女兒正被綁架賣到販賣器官的黑道手中，典型的復仇老梗，但因兩大男主角對決，都是殺手級殘暴對決，劇本沒有對來尋仇的對方給太多立場和故事，很乾脆就是來報仇。

這部電影有著極度殘暴的殺人手法，但卻沒有韓國人喜歡的噴血瀑布，一切以不浮誇的手法來呈現兩位殺手凶狠的習性，沒有陰狠的表情反而是特別沒什麼表情，而最大亮點是到泰國想成為女人的第三性歌手朴正民，漂亮到看不出來，整部片沒有思考的時間，就是從頭追殺和搶救小孩到最後，娛樂價值高。

這部電影透漏的一個猶如殺手冷血殘酷的訊息，販賣韓國小孩器官的泰國黑道集團表示，通常韓國小孩的器官都是賣給韓國人，他們不喜歡東南亞小孩的器官，當厄運發生在自己家人、孩子或愛人身上時，誰能拒絕與魔鬼打交道，一部速戰速決的電影。



片 名：魔鬼對決

英文片名：Deliver Us From Evil

類 型：動作、劇情、犯罪

上映日期：2020-08-12

片 長：01時48分

導 演：洪源澯(HONG Won-chan)

演 員：黃晸玟(Jung-Min Hwang) 、 李政宰 、 朴正民 、 崔嬉序 、 朴明勳 、 吳大煥

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：采昌

劇情大綱



無法阻止的復仇追擊，在世界盡頭加倍奉還

泰國發生震驚人心的綁架事件，完成最後殺人任務的殺手仁南（黃晸玟飾演），在得知這事件與自己有關之後，隨即前往泰國，並與助手開始追查這起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南殺害的雷（李政宰飾演），為了復仇，也前往了泰國。慘烈的暗殺者與無情的追擊者，展開了一場沒有底線的猛烈追擊…。

▲殺手決心引退之際，前女友突然被殺且留下遺腹子也是親生女兒，被黑道擄走。

▲恨意濃厚的復仇者，見人就殺非殺死男主不可。

▲復仇者像瘋狗，見人就砍利用完就消滅。

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