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黑軍壓境！「琉璃蟻」肆虐高雄六龜　掛燈滅蟻宣傳片曝光

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▲▼ 六龜山區出現大量琉璃蟻，讓居民十分困擾 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲六龜山區出現大量琉璃蟻，讓居民十分困擾 。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

棲息地由山區漸漸轉到市區的琉璃蟻，近期大肆入侵高雄市六龜區，不僅山區溫泉、露營區淪陷，就連住家也爬滿螞蟻，讓民眾忍無可忍，希望政府能夠幫忙。目前，農業局已向中央申請琉璃蟻餌劑，區公所也有自製餌劑並發放給里民，網路上也出現防治的教學影片。

據悉，琉璃蟻棲息於山區，但每逢婚飛期就會成群飛出，加上琉璃蟻具有趨光性，容易受到市區燈光吸引，因此漸漸轉向市區、住宅區，影響了大批民眾的生活。

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▲▼六龜山區出現大量琉璃蟻，讓居民十分困擾 。（圖／記者黃子倩翻攝）

王茗洋無奈表示，早在去年琉璃蟻就已出沒成災，尤其時序進入夏末秋初時，蟻群數量更是驚人，每逢太陽下山後，琉璃蟻就會成群出沒，數量相當多，外面的馬路、電線桿上滿滿都是，就連機車騎士外出只要沒戴眼鏡防護，一次都會有十幾隻鑽進眼睛。

王茗洋說，琉璃蟻發情進入婚飛期後，就會到處亂飛，加上入夜後家家戶戶點上燈，蟻群更會順著燈光鑽入住家中，民眾家裡時常見到大批蟻群亂爬，粗估數量至少萬隻以上，只有下雨時蟻群數量才會稍稍減少，每年民眾都有3、4個月要忍受蟻群肆虐，盼政府能夠幫幫忙。

▲▼六龜山區出現大量琉璃蟻，讓居民十分困擾 。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄農業局官網有附上「掛燈滅琉璃蟻宣傳片」，內容指出琉璃蟻晚上出來不是「逛夜市」，而是為了「談戀愛」出來找光源的，因此建議民眾晚上在戶外裝顆燈泡（紫外光、白光最有效），下面放個裝有肥皂水的臉盆，這時「出來找光想談戀愛的琉璃蟻，就會全部死光光啦，大家一起來掛燈滅蟻啦。」

▲▼六龜山區出現大量琉璃蟻，讓居民十分困擾 。（圖／記者黃子倩翻攝）

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