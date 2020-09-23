2百多年回「娘家」卻無法過夜　中市府整修烈美堂明年喜迎老二媽

▲台中市政府整修烈美堂，明年初喜迎老二媽回「娘家」過夜。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台媽祖都姓林，唯一姓廖的媽祖就是台中市西屯區的「老二媽」，老二媽2百多年一直供奉在南屯區的萬和宮，每次回西屯「娘家」烈美堂省親，都受限環境狹窄，神轎無法駐駕，只得寄宿附近宮廟，後代子孫透過市議員陳淑華向市政府爭取300萬元整修23日動工，預計明年農曆年前完工。

▲台中市議員陳淑華和西屯區長陳寶雲（下）致詞。

南屯萬和宮供奉的媽祖當中，其中一尊叫老二媽，是全台唯一姓廖的媽祖，相傳清朝嘉慶年間，西屯大魚池廖家閨女依靈，母親聞訊趕到萬和宮探訪，母女相會之際，老二媽神像留下數顆眼淚，成為全台獨特「老二媽的眼淚」。

西屯區後代的廖姓子孫為了一解思親之苦而籌組「丹慶季媽祖會」，每3年就去萬和宮迎回「老二媽」返回烈美堂省親，2012年還登錄為台中市無形文化資產，是西屯、南屯兩地的年度盛事。

▲市政府施工將西平公園改建提升為西平大漁池文化公園。

烈美堂前有座西平公園，地勢高低起伏，不利神轎駐駕，因此老二媽雖然定期每「娘家」省親，但都無法過夜，只得寄宿附近宮廟，後人深以為憾，因此透過市議員陳淑華努力爭取，台中市建設局、文化局規劃、編列300萬元預算，調整「烈美堂」與前方西平公園之間的動線，並融入文化元素，提升為西平大漁池文化公園， 並且讓老二媽明年省親有地方可住。

上午舉行動工典禮，包括市議員陳淑華、西屯區長陳寶雲，台中市丹慶季媽祖會理事長廖福龍及地方里長等出席，場面熱鬧，預計明年農曆年前完工。

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