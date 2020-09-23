全聯開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」！9/23起全台525家門市限定

▲全聯開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」！9/23起全台525家門市限定販售。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

特殊色兒童口罩來了！全聯福利中心今（23）日起開賣中衛新品「兒童醫療口罩」，分別有丹寧牛仔、酷黑2種特殊時尚顏色，在全台525家全聯門市限定販售，預計將引發一波搶買潮。每人限購1包／盒，數量限量，售完為止。而各店販售數量與開賣時間，以各店營業時間為準。

▲全聯開賣中衛兒童口罩「丹寧牛仔、酷黑」，9/23起全台525家門市限定販售。（圖／全聯提供）



全聯表示，為了與民眾共同防疫，持續提供平價的口罩跟酒精等防疫商品，為社會的穩定貢獻一己之力。因應近來的口罩搶購潮，這次又特別跟廠商爭取到販售「中衛兒童醫療口罩」，款式與顏色皆隨機出貨，以門市現場販售現貨為準。另也呼籲，防疫商品無需過度囤貨，全聯將持續提供安心又便宜的防疫商品，滿足民眾購買需求。

此次僅在全台5縣市、共525家販售門市販售，包含新北、新竹、台中、台南、高雄，查詢販售門市可至全聯官網。網友看了門市名單，也紛紛在臉書留言表示「我住在邊緣城市⋯⋯」「為什麼排擠其他縣市！」還有人早一步知道消息說「小編po文時間，民眾應該早搶光了！我們這邊八點一開就秒殺了」更有人哀號「八點半連跑五家都沒有」、「剛開門就賣完！」

▲全聯開賣中衛兒童口罩。（圖／全聯提供）

另外中衛近也推出「國慶口罩」，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，今年國慶禮賓袋內，除「防疫禮盒」外，還有實用且具設計感的紳士帽、口罩、濕紙巾等，市價約新台幣600元，預計國慶大會現場發送1萬份給受邀的來賓，只送不賣，要讓每位來賓留下難忘的回憶。

▲▼中衛的國慶口罩。（圖／國員會提供）

沒能出席國慶大會的民眾也有好康，到「中華民國讚國慶」臉書(https://www.facebook.com/rocbirthday )按讚、留言寫下一段給台灣的祝福，再tag兩位朋友，及換上「109國慶」大頭貼特效框，將抽出20名贈送國慶禮賓紀念品；此外，也會抽出10名贈送3天2夜(10月9日至11日)基隆到台南豪華郵輪之旅，1人中獎可2人同遊，帶大家搭遊輪觀賞國慶煙火。