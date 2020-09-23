海陸正妹「脫掉軍服換禮服」！酒店踩罐威士忌　小費比你年薪還多

▲琳琳樣貌精緻，170公分的高挑身材，經常是大眾目光的焦點。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄知名酒店29歲女公關琳林（化名）酒量驚人，曾在短時間內連乾2瓶威士忌，其吸管牛飲「XR21年」和「大摩」的影片也在網路上一炮而紅，不少客人慕名前來，琳琳收入也跟著水漲船高，單月小費就破百萬元，超越上班族的年薪，但難以想像的是，她在26歲前可說每喝必醉，還曾因嚴重酒疹送醫急救。

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近日有2段「吸管喝威士忌」影片在網路上爆紅，其中1段是女主角琳琳休假與朋友小聚，因心情不好而藉酒消遣，打開一瓶全新「大摩」後插入吸管，馬上以雷霆萬鈞的氣勢牛飲，700毫升的濃厚威士忌被迅速消滅，時間只需要30秒。

另段畫面則在琳琳上班時拍攝，她與客人打賭而拿起吸管插入酒瓶，大口猛吸讓「XR21年」立馬見底，20多秒就解決瓶中物，一旁滿臉通紅的客人則看得瞠目結舌，她贏得滿堂喝采拿到6萬元小費，但難以想像的是，琳琳過去幾乎每喝必醉，更曾因喝酒被送入醫院。

「我其實不喜歡喝，酒放在那我也不會主動去拿。」琳琳提到，她以前的酒量奇差無比，2杯啤酒就能醉倒，身體還會嚴重起疹而脫皮，更曾因此進急診室急救，去年在客人慫恿下喝乾一整瓶威士忌，當時才意識到自己「脫胎換骨」，也靠著這項「特殊技能」在高雄打出名號。

琳琳即使是在休假與朋友小聚時，也僅用30秒便將整瓶「大摩」一飲而盡。（圖／琳琳提供）

琳琳的好酒量可說遠近馳名，不少客人特地造訪，只為親眼目睹這位「酒國英雌」，超夯人氣讓她的收入水漲船高，一個月的小費就超過百萬元，比普通上班族的年薪還高，還有各領域的大老闆找上門，開出9萬月薪要聘其擔任「酒秘」護駕防身，但她不希望人生「只剩下喝酒」而婉拒。

雖在酒店創造傳奇，但琳琳心中另有美好憧憬，她最大夢想是開一間工業風的早餐店，去年也順利考取中餐丙級廚師證照，預計明年便要去圓夢，轉換跑道以開啟新的人生。

▲琳琳「喉嚨借過」的絕活每每都讓酒客嘆為觀止，並甘願掏出高額小費，也讓琳琳光是小費月收入就破百萬。（圖／截取自爆料公社）

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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