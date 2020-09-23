公寓惡火困全家　16歲少年「眉毛燒掉」...媽媽、姐姐躲廁所保命

▲警消協助廁所內避難的母女送醫，所幸均無生命危險。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區23日凌晨2時許，淡海路180巷內一棟公寓3樓突然竄出火煙，猛烈火舌瞬間吞噬陽台，警消到場後立即鋪設水線救火，並緊急架梯救出一名少年，據少年指稱媽媽和姊姊還在屋內受困還未逃出，警消不敢大意，入屋搶救後在廁所發現母女倒臥地面，雖意識模糊但生命跡象穩定，經送醫急救暫無生命危險，確切起火原因有待後續調查釐清。

據了解，警消獲報到場時火煙已從屋內竄出，熊熊火舌吞噬陽台，警消立即鋪設水線入屋搶救，並架起梯子將在屋外求救的葉姓少年（16歲）成功救下，其眉毛遭高溫燒掉，但意識清楚無明顯受傷，被送往淡水馬偕醫院觀察救治。

▲警消到場救災，迅速撲滅火勢。（圖／記者游宗樺攝）

警消經詢問葉姓少年後，發現他的林姓母親（41歲）和18歲的姊姊還在屋內，於是立即派員入屋察看，在廁所內發現2人倒臥地面，意識模糊無明顯外傷，被送往淡水馬偕醫院急救無生命危險。

第三大隊副大隊長王斌弘表示，警消於凌晨2時35分獲報後，第一時間透過電話指導屋內民眾到廁所內避難，同時派員到場救災，成功救出一名少年後，也在廁所發現2名女性民眾，所幸急救後無生命危險。火勢在約20分鐘後被撲滅，總燃燒面積約15坪，初步判斷火勢是由客廳燃燒至臥房，確切起火原因有待後續調查釐清。