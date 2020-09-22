高雄警督察罩越南店！接受性招待　20萬家電家具全給業者包

▲高雄市警察局。（圖／翻攝Google map）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市警局三線一星孫姓男督察被查出以減少臨檢次數為代價，接受越南店孫姓業者性招待、現金行賄及收受20萬元家電、家具等賄賂。孫男7月遭押後已被停職，高雄地檢署今偵結，依貪汙罪嫌起訴孫男、劉姓業者。

檢方指出，孫男身為高階警官，任職公務數十年經驗，卻不查緝經營脫衣陪酒的孫姓業者，反而接受性招待及賄賂，嚴重毀損警察長期建立的正面形象；此外，孫男到案後否認犯行，不斷變更辯詞，可見毫無悔意。

▲孫姓警官接受性招待還買家具家電。（圖／記者吳奕靖翻攝）



檢方，孫男2010年12月擔任高雄市督察室督察，卻在2013年11月、12月開始，接受孫男關說，減少孫在小崗區經營越南店的查緝；2013年11月至2014年12月期間，孫男多次接受劉男的性招待，還幫忙支付按摩店消費9萬1400元。

誇張的是，孫男修繕老家20萬元、購買家具及家電共24萬8119元等，都由劉男支付，還每月收取孫男2萬元現金，共計6萬元交際費，但孫男否認。

高雄地檢署7月指揮廉政署南調組、警政署政風室等單位偵辦，將孫男聲押禁見獲准，但孫應訊未認罪。檢方最後依違背職務收受賄賂及不正利益罪嫌起訴孫男，依違背職務行賄等罪嫌起訴劉男。

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