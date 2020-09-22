　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警督察罩越南店！接受性招待　20萬家電家具全給業者包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄市警察局。（圖／翻攝Google map）

▲高雄市警察局。（圖／翻攝Google map）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市警局三線一星孫姓男督察被查出以減少臨檢次數為代價，接受越南店孫姓業者性招待、現金行賄及收受20萬元家電、家具等賄賂。孫男7月遭押後已被停職，高雄地檢署今偵結，依貪汙罪嫌起訴孫男、劉姓業者。

檢方指出，孫男身為高階警官，任職公務數十年經驗，卻不查緝經營脫衣陪酒的孫姓業者，反而接受性招待及賄賂，嚴重毀損警察長期建立的正面形象；此外，孫男到案後否認犯行，不斷變更辯詞，可見毫無悔意。

▲▼高雄被收押的孫姓警官。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲孫姓警官接受性招待還買家具家電。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方，孫男2010年12月擔任高雄市督察室督察，卻在2013年11月、12月開始，接受孫男關說，減少孫在小崗區經營越南店的查緝；2013年11月至2014年12月期間，孫男多次接受劉男的性招待，還幫忙支付按摩店消費9萬1400元。

誇張的是，孫男修繕老家20萬元、購買家具及家電共24萬8119元等，都由劉男支付，還每月收取孫男2萬元現金，共計6萬元交際費，但孫男否認。

高雄地檢署7月指揮廉政署南調組、警政署政風室等單位偵辦，將孫男聲押禁見獲准，但孫應訊未認罪。檢方最後依違背職務收受賄賂及不正利益罪嫌起訴孫男，依違背職務行賄等罪嫌起訴劉男。

►敷完粉刺浮出來最療癒

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
痛失小鬼心碎！親妹「堅持不掉淚」　揭背後動人真相
月牙詭異增大！她指甲「全凹陷變湯匙」…醫檢查嘆：末期了
杏輝又出包！「14款藥品」須下架...原因曝光
快訊／國1五楊高架「連環追撞」8傷　遊覽車、4小客車撞一團
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛交車而已…特斯拉慘遭「剎車油洗禮」　烤漆全毀車主心碎

內湖安養所2死！3老人活在面積狹小空間　黃珊珊到場一看超難過

高雄警督察罩越南店！接受性招待　20萬家電家具全給業者包

快訊／國1五楊高架「連環追撞8傷」　遊覽車、4小客車撞成一團

快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！

內湖黑心養護所髒亂如回收場！里長多次檢舉仍營業...一把火奪2命

獲立院許可前3立委押候審室惹議　法學教授：這不是關而是程序

男大生嗆女友懷「表哥」孩子　PO對話討拍意外曝「也跟表哥做過」

影／轎車失控連撞路旁5輛汽機車釀1傷　駕駛：他從車陣中竄出

萬華日曬房裝詭異手錶...她一進門嚇壞！男員工認了：滿足慾望

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

才剛交車而已…特斯拉慘遭「剎車油洗禮」　烤漆全毀車主心碎

內湖安養所2死！3老人活在面積狹小空間　黃珊珊到場一看超難過

高雄警督察罩越南店！接受性招待　20萬家電家具全給業者包

快訊／國1五楊高架「連環追撞8傷」　遊覽車、4小客車撞成一團

快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！

內湖黑心養護所髒亂如回收場！里長多次檢舉仍營業...一把火奪2命

獲立院許可前3立委押候審室惹議　法學教授：這不是關而是程序

男大生嗆女友懷「表哥」孩子　PO對話討拍意外曝「也跟表哥做過」

影／轎車失控連撞路旁5輛汽機車釀1傷　駕駛：他從車陣中竄出

萬華日曬房裝詭異手錶...她一進門嚇壞！男員工認了：滿足慾望

《二之國：交錯世界》先遣隊招募開跑　二之國世界觀和故事的預告片同步推出　

《夫妻的世界》最美小三不叫韓素希！　升格女主角「正式譯名」公開

永信杯／盼孩子們刻苦、向上　苑裡國小的黑潮精神

FAURE LE PAGE「迷彩龍鱗紋」系列限量登台　超狂服務什麼都能客製

中職／林安可炸裂3分砲　5局統一4比3樂天

曾擊敗蘇打綠奪金曲獎　麋先生「怕挨罵壓力過大」7年後吐心聲　

中職／林安可隔1個月炸裂27轟 再3轟破王柏融紀錄

才剛交車而已…特斯拉慘遭「剎車油洗禮」　烤漆全毀車主心碎

內湖安養所2死！3老人活在面積狹小空間　黃珊珊到場一看超難過

永信杯／「最強國中生」施宇祥留蘭陽 　宜蘭三級銜接留人才

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

社會熱門新聞

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

目擊公車暴衝　返家驚知「死者是至親」

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／內湖公車釀1死1傷！　駕駛認了吸毒

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

即／內湖某養護所嚴重火警！3老人命危搶救中

實習師發現學生廁所愛愛　偷拍畫面猥褻女學生

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！摟著KID忍淚唱「必須有你」

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面