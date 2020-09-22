停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任揪出業者8個月A走55萬

▲台中市大里區政風主任吳芳如（右2）揪出業者所承攬的停車場8個月超收55萬元。（圖／吳芳如提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

車子停在政府委外經營的停車場1個小時又10幾分鐘，依合約應該要付30元，但繳費機卻顯示40元，絕大多數車主都不會在意，乖乖繳錢離去，但台中市大里區政風室主任吳芳如深入調查發現，業者在繳費機動手腳，8個月來積少成多，不當超收近55萬元，業者坦承疏失，全部吐出還受罰7萬8千元。

吳芳如表示，今年6至8月期間，配合廉政署交辦營運管理收入業務清查工作，前往委外經營的公有停車場了解，並且試停10多家停車場，發現其中4家有問題。

吳說，依照營運計劃書，車子停前10分鐘離場免費，超過10分鐘，每半小時10元，她停了1小時又10多分鐘，一換算應是繳30元，但繳費機卻顯示40元，原來是業者以1小時20元計算，她停不到2小時，以2小時計算，就變成40元。

絕大多數車主不會為了10元而爭辯，都是乖乖開車離場，但這就給了不肖業者投機，在繳費機上動手腳的機會。

吳說，經清查，同一業者在4家停車場，從去年12月至今年7月，積少成多就超收54萬9810元，而業者也坦承電腦有疏失，不但全數吐出，還依稽核缺失扣罰承攬廠商懲罰性違約金7萬8千元，消費者也可以持發票辦理退費。

大里區公所表示，4處超收停車費的停車場包括國光花市停車場、大新停車場、大買家量販店旁的仁興停車場，以及德芳興停車場。

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