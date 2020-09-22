歐盟官員力挺台灣！　中國大使面前批：軍事威脅不利歐洲支持一中

▲歐盟外交官員及歐洲議會議員21日與中國駐歐盟大使辯論。（圖／CFP）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

歐盟外交官員及歐洲議會議員21日與中國駐歐盟大使辯論時，肯定歐台關係好極了，雙方在廣泛領域深化合作；議員還批評中國對台軍事威脅不恰當，不利歐洲支持一中政策。

歐洲議會外交委員會21日傍晚召開視訊辯論會，邀請歐洲對外事務部（EEAS）亞太總司總司長維綱（Gunnar Wiegand）及中國駐歐盟大使張明參與，聽取對中國人權、人工智慧、數據技術以及對歐洲貿易未實現的承諾等議題看法。

維綱在說明EEAS立場時表示，中國是歐盟第2大貿易夥伴，但他發言時也犀利提問，有多少歐洲公司可以在合資企業之外在中國展開業務？有多少歐洲研究人員能訪問中國頂尖研究計畫？歐洲企業及公民期待解決這種缺乏平衡互惠的情況，而歐盟主席在今年6月及9月14日與中國領導人通話時，已經向中國傳達需要改變。

他說，2020是歐中關係關鍵的一年，包括美中競爭、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以及香港國安法等影響了歐中關係，歐盟希望與中國是合作夥伴，共同致力於伊朗、阿富汗及氣候變化等議題，但強調歐盟已對中國採取了更加穩健、更實際的方式，並認識到其複雜程度以及在與中國打交道時實施原則主義的必要性。

▲維綱在影片18:41:00處提到台灣



議員在這場會議上除了對香港及新疆人權提出關切，也發出對台灣強勢的支持聲音，歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）呼籲中國應致力降低區域緊張局勢，包括在南海區域及對台灣方面，強調如果中國要崛起，必須是和平崛起以及不對台灣動武。

而歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）則強調兩岸情勢應以和平方式解決，他直指中共軍機近日進入台灣領空是不恰當的行動，並示警不利歐洲支持一中政策。捷克籍歐洲議員葛瑞洛娃（Markétka Gregorová）則詢問中國為何先前威脅捷克政治人物不能訪問台灣，各方對中國發出一連串問題。

當張明進行說明時，反引來議員追問，連維綱都主動表示要對台灣議題補充說明。

維綱表示，根據歐盟政策，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，但歐盟也在廣泛領域中尋求與台灣的友好關係和密切合作，他強調歐台關係好極了（excellent），在許多領域持續深化交流。

張明在會中表示，台灣是中國領土不可分割的一部份，和平統一是中國堅定目標，一中原則是與中國建交認同的基本原則以及發展友好關係基礎。他說，國際上有些勢力想把台灣從中國分割出去，有些國家和台灣當局往來與一中原則不符，也有些國家大規模向台灣出售武器，同樣是對一中政策嚴重挑戰。

他對歐洲議員說，中國在人權領域取得的成就非常輝煌，8億人擺脫貧困，這在人類歷史上未見，非常意外有些議員對中國了解太少。此外他就「警察國家」表達看法說，對歐洲議員強調在中國任何一個城市，「你會意外怎麼警察那麼少，更意外的是不像其他國家，中國警察不帶武器 」。

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