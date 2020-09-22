快訊／國會集體收賄！立委蘇震清有串證逃亡之虞　凌晨裁定續押

▲立委蘇震清。（圖／記者劉昌松攝）

記者趙蔡州、羅志華／台北報導

國會集體收賄案震驚全台，台北地檢署21日上午宣布偵結，而遭起訴12人仍有9人正被羈押，包含4名現任立委。立委蘇震清22日凌晨經法院審理，儘管他否認犯罪，法官考量其涉案情節重大，有串證或逃亡之虞，仍裁定維持羈押禁見。

根據《憲法增修條文》第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。立法院會期每年2次，分別在2月至5月底、9月至12月底為法定集會期間，必要時得依法延長會期。對此，法院表示，蘇震清後續會先待在法院，待立法院許可後再執行羈押程序

檢方調查，李恆隆2012年起委託蘇震清，透過立委質詢、舉行公聽會等職權對經濟部施壓，藉此奪回SOGO百貨經營權。蘇震清替李恆隆達成目的後，多次以借款、參加黨內初選名義，收受李恆隆賄款高達2580萬元，為此次收賄金額最高。



另蘇震清的辦公室主任余學洋也維持羈押禁見。

▲立委陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／資料照片）

國會集體收賄案遭羈押9人，包含蘇震清、廖國棟、陳超明與趙正宇等4名現任立委，以及其他5名助理或白手套，21日晚間8時均移送至台北地院開羈押庭，詳細名單如下。

黃怡菁審判長：蘇震清、金學洋、陳超明、梁文一。

蔡宗儒法官：廖國棟、丁復華、郭克銘。

商啟泰法官：趙正宇、林家騏。