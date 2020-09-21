TikTok回應4不實傳言！　打臉川普「50億基金」：從新聞聽說

▲字節跳動反駁川普。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

字節跳動近日宣佈，TikTok、甲骨文、沃爾瑪達成原則性共共識，三方共同進行合作協議。字節跳動21日早上發聲明，列出4點不實傳言，包含反駁川普聲稱計畫一項50億美元的教育基金。

字節跳動聲明中表示，TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，總部在美國，之後會啟動一輪小比例的Pre-IPO融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的子公司。而TikTok Global的董事會包括字節跳動的創始人和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪CEO。

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

而關於外界傳聞，甲骨文可能利用並佔有TikTok的演算法。字節跳動強調，目前的方案中，不涉及任何演算法和技術的轉讓。甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。

而有傳言稱TikTok必需向美國財政部交稅50億美元。字節跳動解釋，這事是對公司未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。實際稅額還需根據業務的發展實際情況和美國的稅收結構而定，與此次合作方案無關。

而先前美國總統川普稱，他已批准交易，允許TikTok繼續在美營運，並指出這筆交易將涵蓋一項50億美元教育基金。字節跳動表示，「我們也是從新聞中第一次聽說」，但公司一直致力於教育領域的投入，也計畫和合作夥伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於AI和影音技術的線上課堂項目。

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