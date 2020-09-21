立委集體收賄案...法官裁定續押要經過立法院同意！關鍵原因曝光

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署21日偵結5名前、現任立委涉嫌貪污案，其中蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇等4名現任立委遭收押。不過，由於立法院已經在18日開議，按照規定立院會期中，法官若認為有收押必要，須經立法院許可，才可以裁定羈押立委。

▲現、卸任立委陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇、徐永明涉嫌期約收受賄賂遭起訴。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

根據《憲法增修條文》第4條第8項規定「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」而立法院的會期每年2次，分別是每年2月至5月底，以及9月至12月底的法定集會期間，必要時得依法延長會期，而本次例會院期則已在18日開議。

對此，根據《憲法增修條文》，如果法官審理後，認為現任立委應繼續收押，則須經由立院許可，才可以裁定羈押。此外，法院僅裁定徐永明80萬元交保，其餘9人從8月4日起被陸續裁定羈押禁見，依法羈押期限2個月，將在10月初陸續到期，但因立院已經開議，若要聲請延長羈押立委，須經國會同意，專案小組為免橫生枝節，除密集提訊在押被告，連假日也沒休息的幾乎天天加班開會研析案情，加快偵辦節奏，趕在押期屆滿前結案。