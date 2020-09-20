哭了！YouTube疑似鎖「iOS14 畫中畫功能」　僅付費用戶可享用

▲YouTube鎖住iOS 14畫中畫功能。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果在iOS 14加入「畫中畫功能」，讓用戶使用iPhone其他功能時，可同步在小視窗觀賞影片，但有網友發現，只有YouTube Premium付費會員可享有該功能，免費用戶則無法使用。

依照iOS 14的功能來說，如果用戶在Safari瀏覽器以全螢幕播放YouTube影片，之後按畫中畫按鈕，回到YouTube網站主畫面時，影片會以畫中畫方式播放，也就是另開小視窗。

但出乎意料地，有網友發現，YouTube會把影片跳回原來螢幕，無法正常運作多視窗功能，換言之，「畫中畫」功能無法使用。

根據外媒MacRumors的說法，在正式發布iOS 14前，該功能就已經在iOS 14 beta成功運作。而iPad部分，無論是免費帳戶或付費會員，依然能正常使用畫中畫功能。

由於Google和蘋果尚未回覆此狀況，目前無法確定是程式錯誤，還是YouTube故意刪除該功能。不過，YouTube對於付費會員提供背景播放功能，在關閉App時能繼續以純聲音模式播放內容，所以若是YouTube限制只有付費會員能享受畫中畫功能，也是合理的事。