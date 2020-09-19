曾大鬧虎航！富二代女網紅「欠彩券行12萬」　氣炸撒冥紙打店員

▲妮妮先前因為與虎航發生糾紛登上媒體版面，近日又因為砸彩券行被爆料。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中／綜合報導

富家女「妮妮」早前因為改飛機航班爭議，與台灣虎航爆發衝突，還因此對簿公堂，引起外界熱議。近日她又被指控「欠彩券行12萬元」，她還因此到店家撒冥紙、砸店、毆打店員，脫序的行為讓外界搖頭。

妮妮8日前往台北市北投區某家彩券行投注運動彩券，一共下注了12萬元，事後竟翻臉不認帳，拒絕付錢，讓店家氣炸公開事件。沒想到，妮妮得知店家的行為，感到相當不滿，13日前往店家撒冥紙、砸店，隔一天又與丈夫到場毆打店員，行為十分脫序。

受害店家遭到攻擊，電視螢幕被砸出一道刮痕。目擊民眾說，他聽見巨大聲響，趕緊把鐵門打開，發現電視螢幕已經被摔壞，椅子也被四處亂丟，場面一片狼藉。

▲妮妮坦承到店家鬧事，但她只有下注2萬元，其他都是店員自作主張下的。（圖／翻攝《東森新聞》）



對此，妮妮則指控，她那天只有下注2萬元，當時輸光後，就沒有打算繼續完，結果店員說「可以幫我」，就拿起櫃檯的錢包開始下注，最後才輸了10幾萬元，「今天老闆叫妳不能做的事情，妳怎麼可以親自作主張。」

由於雙方各執一詞，監視器畫面還沒有出來，要等待後續司法介入，才能釐清全案經過。不過，這已非妮妮第一次登上媒體版面，她2018年6月時與男性友人準備搭乘虎航，前往日本沖繩遊玩，卻因為臨時想換航班，與櫃檯人員爆發衝突，拒絕支付2,200元的款項，還動手將櫃台弄亂、打翻咖啡燙傷地勤人員。

事後她出面說明，與虎航開庭十分順暢，對方律師、主管說話「結巴」，不管是民事、刑事訴訟，她都會提告，「慢慢跑吧，是你們一開始不好好協調。」

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