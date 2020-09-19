獨／賓士E300當詐財工具！假小開誆賣車騙訂金　他怒控：二手車行公敵

▲高雄一名中古車商被騙走了16萬訂金，對方相應不理，氣得車商在網路貼公告 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一家二手車商的林姓老闆出面控訴一名型似企業小開，居住在台中的27歲徐姓男子，開一部賓士E300表示要販售，就在雙方成交之後，要求林姓老闆先匯16萬訂金，而自己過幾天再交車，不過錢拿了，這名徐姓男子卻找各種理由不交車，林姓老闆一查才知道他用同樣手法詐騙，不排除有2個人以上受害。

被騙走16萬的林姓車商透過《ETtoday新聞雲》來爆料指控，台中一名徐姓男子當初開了一台賓士E300來到高雄，向林姓車商表示要售出，林姓車商檢視這台車後發現，全車滿配，對於中古市場來說價格還不錯，所以開出了160萬的價格要購買，徐姓男子同意簽訂合約並且要求付16萬，也就是1成的訂金。

▲高雄一名中古車商被騙走了16萬訂金，對方相應不理，氣得車商在網路貼公告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林姓車商錢一匯出之後就成了惡夢的開始，徐姓男子先以車子有小傷，要先自行復原之後再交車，林姓男子還以為遇到了「好客人」，但沒想到車一開走，來到相約交車的時間，林姓車商還跑到台北士林要取車，可是徐姓男子來個相應不理，連電話都打不通，不然就是藉故拖延。

林姓車商回到高雄之後，透過查詢發現這名林姓男子過去有相關的犯案資料，還有同行跟他說「之前也有被詐騙過」，林姓車商說：「目前現在有確實給我資料，有一家下了10萬元訂金」，現在林姓車商已經報案，也找到了徐姓男子，不過徐姓男子雙手一攤，表示「訂金已經花完」，沒錢可還，讓林姓車商非常傻眼，除了將進行相關法律程序之外，也在網路貼出公告，呼籲同業小心此人！

▲徐姓車主當初在臉書貼出販售文。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名中古車商被騙走了16萬訂金，對方相應不理，氣得車商在網路貼公告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）