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古墓裡長明燈為何千年不滅？專家研究31年...真相曝光

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▲世界之大，無奇不有。（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）▲古墓里的長明燈千年不滅。（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）▲關於古墓，視死如生在古代被視為傳統。（圖／翻攝自搜狐／@歷史戰爭）

▲古墓裡的長明燈為何能千年不滅？（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）

實習記者劉雪兒／綜合報導

在中國歷史中，古代的君王很重視陵墓，作為死後的居所，他們希望像生前的宮殿一樣燈火輝煌，因此就有了所謂的「長明燈」放置在古墓中，之後才又被神話為「鬼點燈」。許多考古人員和盜墓者後來都發現一盞盞的長明燈，儘管絕大多數的長明燈已油盡燈枯，但還是有一些仍然持續燃燒在氧氣已經燃燒殆盡的古墓裡，而其當中的奧秘也使得學者們趨之若鶩。

根據司馬遷撰寫的《秦始皇本纪》中記載著，秦始皇陵是由70萬人耗時39年才修建完成的，更不用說內部的奢華程度，其中更包含了長明燈的描述「以人魚膏為主燭，度不滅者久之」，而另一本東漢史書《三秦記》中也有類似的記載「始皇墓中，燃鯨魚膏為燈」。之後武則天下葬的乾陵中也出現了長明燈陪葬的記載，因此才傳出其燈油是用鮫人身體提煉出來的魚油，能夠燃燒五千八百六十三年不滅的說法。

▲世界之大，無奇不有。（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）▲古墓里的長明燈千年不滅。（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）▲關於古墓，視死如生在古代被視為傳統。（圖／翻攝自搜狐／@歷史戰爭）

▲古墓裡的長明燈燃燒所需的能量，究竟來自哪裏？（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）

「古墓裡的長明燈千年不滅」的傳說無疑是非常違反常識的事情，因此吸引了很多專家學家揭開當中的奧秘，期間更傳出其燈油是用鮫人身體提煉出來的魚油，能夠燃燒五千八百六十三年不滅。不過，美國一位西蒙‧艾菲克學者卻提出自己的觀點，他用了大半生研究長明燈，從小閱讀大量有關於古墓的書籍，經過31年的研究後，歷經700多次試驗，終於解開謎底了。

西蒙認為，其實所謂的長明燈早在古墓封閉的那一刻、墓室內的空氣耗盡就會熄滅，因為長明燈原料的由是一種黃磷和其他易燃物的混合物質，在空氣中不易揮發，便可緩慢自燃，但當墓室封閉空氣消耗殆盡之時，長明燈沒了空氣自然會熄滅。不過當人們再次打開陵墓時，大量含有氧氣的新鮮空氣進入密封的墳墓，引起黃磷等化學物質自燃，使得長明燈被點燃，才出現了「千年不滅」的傳說。

而這樣的結論也得到專家學者們的認同，但卻有一個致命的疑慮，那就是西蒙和他的團隊在複製長明燈的過程中一直都沒有成功過，但他還是堅持自己的理論，認為只是手法製作工藝失傳了。

▲世界之大，無奇不有。（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）▲古墓里的長明燈千年不滅。（圖／翻攝自搜狐／@大話說歷史）▲關於古墓，視死如生在古代被視為傳統。（圖／翻攝自搜狐／@歷史戰爭）

▲關於古墓，視死如生在古代被視為傳統。（圖／翻攝自搜狐／@歷史戰爭）

而所謂「鬼吹燈」是一種活人和死人之間的協議，傳說人的身上有三盞油燈，一盞在頭上，另兩盞在肩膀上，盜墓時，需要在東南角點一盞燈。假如油燈突然滅了，代表鬼魂不同意盜墓，必須速速離開不可取一物，否則墓室主人將要留下盜墓者，做為陪伴。

事實上，鬼吹燈通常是盜墓者用質量較差的燭火點成的，而古代大型貴族墓葬往往座落在10幾公尺、甚至20幾公尺的地底下，若燈滅了也就說明氧氣含量不足，盜墓者如仍不退出墓地，在那麼深的地底沒有通風孔道的情況下，自然會缺氧昏迷，從而喪命。

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