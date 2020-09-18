爭奪百萬投資　網紅創業實境秀《Million Creators百萬網者》9/18開播

▲網紅創業時境秀 《Million Creators百萬網者》將開播。（圖／CreatorBase創作者基地提供）

記者賴威志／綜合報導

網紅創業當老闆已成趨勢，要吸引人投資並搶占商機，是網紅們全新的考驗。全新型態網紅創業投資節目《Million Creators百萬網者》即將開播，節目邀請了九位當紅的Youtuber、IG網紅、虛擬網紅，帶來嶄新的創業項目，要來爭取天使投資人投資，這些網紅提出自己的夢想清單時，但卻被頻頻打槍質疑，究竟誰能成為最終獲得投資的贏家呢？



擁有83萬粉絲的當紅插畫家囂搞，想擴大團隊把作品推上Netflix，卻被質疑經營企劃不夠完整，而擁有44萬粉絲的網紅女歌手祈錦鈅的毛小孩創業計畫，也被評為有愛心但要創業還要更多準備。

節目邀請了五位天使投資人，針對網紅的創業想法做各種挑戰，要求入圍者需要透過Fansi粉絲募資平台及實體快閃店，向投資人證明自己的粉絲變現能力，達盈創投駐點創業家TK CHEN表示: 「網紅在創業過程會面臨各種挑戰，不會因為他們是網紅就一定會成功，還是要以專業的投資角度來評估。」

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▲《Million Creators百萬網者》為網紅創業實境節目，獲選者將有機會取得百萬投資額。（圖／CreatorBase創作者基地提供）

主辦單位CreatorBase創作者基地希望，透過節目讓這些網路創作者能爭取到百萬投資金，讓自己能夠成為新一代網紅創業家。《Million Creators百萬網者》將在9/18 (五) 晚上9點半在Vidol獨家首播，9/21(一) 晚上將在Vidol官方YouTube頻道上架。