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兩岸開戰美軍會來嗎？美專家：台灣先說清訴求「美國才能給答案」

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記者蔡紹堅／綜合報導

台海局勢緊張，兩岸若開戰，美軍會否介入也受到關注。國際政治觀察家、美國共和黨海外黨部亞太區前主委方恩格（Ross Feingold）認為，不能假設美國一定會來，比起期待美國給出明確承諾，台灣內部更應該先有共識，說清楚想要的是什麼，美國才有辦法給予回應。

方恩格近日參與國民黨革實院網路節目「未來沙龍」的錄影。對於美軍會否在台海開戰時協防台灣，方恩格表示，美軍會否介入台海衝突沒有人知道，因為有太多情況必須考量，包含開戰的原因、大環境狀況，以及日本、南韓、菲律賓等周邊國家的態度，「你不能假設美國一定會來，因為我們真的不知道。」

▼方恩格認為台灣一直沒說清楚訴求，無法期待美國先給出答案。（圖／翻攝未來沙龍）

▲▼美籍律師方恩格（Ross Feingold）。（圖／翻攝未來沙龍）

美國一直未明確表態會否協防台灣，保持著「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）的立場，方恩格認為，比起期待美國給予明確的承諾，台灣更應該先說清楚想要什麼，「你們希望美國不要『戰略模糊』，那台灣要先說清楚想要什麼，美國可以答應或不答應，但是為什麼美國要先答應你們？我覺得有一點奇怪。」

對於台灣在現況下如何自處，方恩格指出，不管是國民黨、民進黨、民眾黨，還是時代力量，台灣的內部社會需要有對外的共識，不要太依賴美國智庫的看法，「這些專家住在遙遠的華府，但辦完一個研討會，全台灣的媒體都會報導，為什麼要這麼在意？台灣未來往什麼方向走，主要還是台灣自己要決定。」

方恩格強調，如果台灣希望美國「戰略清晰」（Strategic clarity）的話，或許美國會答應，但不是無條件的答應，比如可能要求台灣的國防預算調高之類的，可是最主要的，起點還是台灣要清楚的向美國說出想要什麼。

▼美軍航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

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