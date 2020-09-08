韓女遭搜索怒飆「國罵」！警：有看韓劇聽得懂...這下慘了

▲禹女不滿住處遭搜索以韓文辱罵，員警無奈表示「我有看韓劇聽得懂」，法院依侮辱公務員判刑。（示意圖／CFP）

記者羅志華／台北報導

有句話說「學語言從髒話開始」，而韓劇在台風行多年，粉絲長期追劇下，不敢說韓文多厲害，但「那幾句」肯定印象深刻；警方於2019年10月間，持搜索票到韓籍禹姓女子住處執行公務時，遭對方辱罵「狗崽子幹」（韓語），現場員警無奈稱「有看韓劇聽得懂」，禹女再罵「幹你娘」，北院日前依侮辱公務員罪，判她拘役10日。

警方於2019年10月29日下午，到韓籍禹姓女子住處搜索時，先遭對方以韓文辱罵「狗崽子幹」（韓文，意同國罵「給狗幹」），現場員警無奈表示，「妳不要用韓文罵人，我有看韓劇聽得懂」，不料禹女竟切至國語聲道，再罵「幹你娘」，員警不甘受辱，質問「妳剛剛講什麼？再說一次」，禹女又放慢速度罵「幹、你、娘」，遭員警提告。

禹女於審理中表示，她當時不知進門的是警察，想去廁所對方又不讓她關門，以為是流氓闖上門；禹女的律師則表示，當天警方雖有出示搜索票，但沒穿制服，禹女不懂中文，才會在害怕下罵人，並沒有想侮辱公務員。

但當時在場的員警證稱，禹女不願配合搜索，他們一路溝通，並請翻譯到場協助，不料翻譯講解後，禹女仍以韓文飆罵，他向翻譯確認挨罵勸告禹女，沒想到對方又用中文再罵一次。

翻譯人員表示，當時他向禹女解釋來的是警察，也說明搜索票上的地址就是現場，表示警察來也不是要抓他，但禹女仍不配合。

法官參考蒐證畫面及筆錄，認定禹女以韓語「狗崽子幹」、中文「幹你娘」等語，辱罵依法執勤的警員，依侮辱公務員罪判拘役10日，可易科罰金1萬元。

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