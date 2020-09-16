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桃竹竹苗4縣市長合作　智能稅務大進化桃園經驗不藏私

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▲桃竹竹苗4縣市長合作，智能稅務大進化。（圖／市府提供）

▲桃竹竹苗4縣市長合作，智能稅務大進化。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

儘管網路上有不少稅務懶人包，仍有許多人免不了跑一趟稅務單位，才會感到安心。現在，桃竹竹苗的民眾將有更便捷的選擇，基於「經驗不藏私、資源要共享」的概念，以桃園市為首並打破地域藩籬，邀請新竹縣、市及苗栗縣合作，16日共同推出「桃竹竹苗AI智能客服」，稅務大進化的新功能。

「桃竹竹苗AI智能客服」由各稅局吉祥物「i桃喜」、「稅寶itax」、「i風兒」及「i桐妹」作為智能客服的代表人物，請四位縣市首長包括桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌親自現身鏡頭前，與3C達人Tim哥共同拍攝影片，一起推廣這套系統。

桃園市長鄭文燦表示，民眾對稅務常常會覺得霧煞煞，因此桃園市運用自然語言處理及深度學習技術，發展了稅務智能客服-i 桃喜，在使用上不受場域及環境限制，不用下載App，民眾只要用手機，不論是文字還是語音輸入都可享受24小時全年無休的稅務諮詢智能客服。桃園早在疫情之前就已經發展「視訊客服」及「即時發證」，這種零接觸的視訊服務，讓民眾也能感受像是臨櫃申辦一樣親切。

在推廣的影片中，由平時公務繁忙的縣市首長特別撥出時間介紹智能稅務系統，鄭文燦市長介紹Google語音助理的功能，新竹縣長楊文科介紹的是智能客服及雲端 AI 電話系統，新竹市長林志堅介紹視訊客服的功能，苗栗縣長徐耀昌則介紹互動影音看板，影片中也穿插平時正經嚴肅的縣市首長們與3C達人Tim哥的輕鬆互動，甚至是互相惡作劇，希望吸引更多關注，民眾能夠多加利用「桃竹竹苗AI智能客服」，感受到安心、貼心、放心、用心的智慧化服務。

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