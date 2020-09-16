台灣之星推「終身吃到飽」月租60元！帶長輩申辦...1規定掀論戰

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣之星近日針對60歲以上長輩，推出「終身吃到飽月租60元」方案，一名網友昨日便帶家人前往門市申辦，結果因為是「舊朋友」資格不符。而該項規定引發論戰，網友們不禁吐槽，「為什麼要搞這麼嚴格，這樣也沒多有吸引力！」

台灣之星昨（15）日宣布，為了體恤三明治族群的辛勞與經濟負擔，加上60歲以上樂齡族對於網路的服務需求，以及重視CP值的節儉習慣，於是推出「O60樂齡」專屬方案。

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據了解，這個方案只要申辦1次，終身月租60元，可享4G上網吃到飽，加上每月最高通話60分鐘，同時還有免費數位學習課程，讓長輩們輕鬆上手

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



看到「優惠一輩子」的好康方案，一名網友昨天手刀帶65歲的家人到門市申辦，但因為已有門號，所以不給辦理，這讓他有些無奈，也恍然大悟直呼，「這是新朋友方案啊！」

對此，網友們紛紛表示，「看了一下，就是台星99／5M 新朋友的限年齡+打折+網外市話變貴版」、「這種方案，用滿30個月後，就NP去別家了」、「只要有辦過台星門號的都不給辦，限定完全新朋友，國標大要補充這一點」、「看來真廢的方案，等88的吧，不差那28元，99新朋友也好過這個」、「限定完全新朋友，網外6元／分，通話費比我的去年618終身99特案還貴，沒有想辦的念頭」、「應該不少人都辦過台星又洗出去了，限新友這個根本作繭自縛」。