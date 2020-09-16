好兄弟放完暑假！鬼門關勿拜香蕉李子荔枝鳳梨...禁忌內幕曝

▲南投縣竹山鎮德財寺關鬼門前的普渡法會。（圖／楊登嵙提供）

記者鄧木卿／台中報導

9月16日是農曆7月29日也就是鬼門關的日子，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，除了中元節普渡之外，一般在鬼門關閉前也會準備一些供品，以敬畏心送「好兄弟」們回陰間，「好兄弟」整個農曆七月，四方遊走，吃飽喝足，必須在晚上11點之前回到冥府，陰陽兩界各過各的生活。

楊登嵙表示，所謂「關鬼門」又稱「謝燈篙」，一般是農曆7月30日，今年因為閏月則是29日，關上鬼門之後，如果有逾假未歸或刻意逃跑的好兄弟怎麼辦呢？城隍爺就會派出范謝將軍、陰間使者前去捉拿，各地習俗不同，有些地方是關鬼門前會先遶境，將躲在暗處不想回去的好兄弟抓出來，有些地方則是關鬼門後再遶境。

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基隆的老大公廟關鬼門，是每年鬼月尾聲的重要儀式，同樣得準備豐盛的祭品，當作送好兄弟回家前最後一頓大餐，儀式後，收起關龕門的鑰匙，再寫上關龕門時辰才算圓滿。唯一不同的是，老大公廟對好兄弟有特別優惠，農曆8月1日傍晚才關鬼門，給好兄弟多一點時間，畢竟關上鬼門，就得再1年才能放風。

公司行號或住家門口祭拜時間最好在下午1點至5點，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

若是水果則有禁忌，1、不可有鳳梨，閩南話為「旺來」，旺旺來，豈不是一個接一個過世。2、不可有香蕉，閩南話為「招」，招來，豈不是招來過世，跟往生者一起走。3、香蕉、李子、梨子或鳳梨，因為有「招你來」諧音，也要避免。4、葡萄、荔枝、龍眼、香蕉也不可以，因為這些水果都是一整串，有「死一整串」的忌諱，擔心家中有人跟往生者走，以上這些水果，如果祭拜神明則沒有以上禁忌，反而好事接著來。

此外，做生意收支票的廠家也不能用芭樂祭拜，以免收到「芭樂票」跳票，至於金紙，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

在關鬼門拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「明年再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，不要與好兄弟結緣，此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

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